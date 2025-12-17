Se pospone el juicio penal de un sacerdote de Nampa acusado de violar a una adolescente

CANYON COUNTY, Idaho — El juicio penal de un sacerdote de Nampa acusado de violar a una adolescente ha sido pospuesto, y la nueva fecha de inicio se ha fijado para el 9 de marzo de 2026.

Robert Mendez Esquivel, conocido por muchos en la comunidad como Padre Toto, se presentó el martes en el Tribunal de Distrito del Condado de Canyon, donde un juez otorgó a los fiscales tiempo adicional para prepararse para el juicio. El caso estaba programado para comenzar el próximo mes.

Mendez Esquivel está acusado de violación y abuso sexual de un menor. Los fiscales indican que conoció a la víctima a través de la aplicación de citas Grindr.

VER: Vea a Robert Mendez Esquivel en la corte

Trial delayed for Nampa priest accused of raping a teenager

LEER MÁS | Documentos judiciales revelan detalles del arresto del sacerdote de Nampa

Decenas de personas llenaron la sala del tribunal durante la audiencia, muchas de ellas allí en apoyo a Mendez Esquivel. Se presentó en persona y se le permitió usar ropa civil. No habló durante el procedimiento, pero en ocasiones volteaba a mirar a las personas sentadas detrás de él.

Como se informó anteriormente, Mendez Esquivel sirvió en St. Paul’s Catholic Church en Nampa.

RELACIONADO | Pastor y sacerdote enfrentan cargos graves en Nampa; investigadores advierten sobre peligros en línea

Se ha programado una audiencia previa al juicio para el 27 de enero.

Idaho News 6 continuará siguiendo el caso.

For Canyon County happenings, news, and more— join our Facebook Group: 2C Neighborhood News - Nampa, Caldwell, Middleton

(REMOVE IF AI WAS NOT USED) This story was initially reported by a journalist and has been, in part, converted to this platform with the assistance of AI. Our editorial team verifies all reporting on all platforms for fairness and accuracy.