Victoria Rodriguez is from El Segundo, California, a small beach town in Los Angeles. She recently graduated from Boise State University with a degree in Integrated Media and Strategic Communications, with an emphasis in Sports Information and Culture and a minor in Spanish. Her love for journalism started unexpectedly when she was asked to do a segment in a British accent. She found she loved the rush of fast-paced storytelling. During her time at Boise State, she was actively involved in the University's Television and Productions program, which allowed her to gain valuable hands-on experience.

As a summer intern at Channel 7, she worked alongside the KTVB en Español team, discovering her passion for reporting in underserved communities and delivering stories in Spanish.

Outside of work, Victoria enjoys traveling, taking long walks on the Greenbelt, trying new foods, and cheering on the Boise State football team. A big fan of country music, she loves attending concerts and is always up for an adventure. Victoria is thrilled to continue her reporting career in Boise, focusing on Canyon County and communities like Middleton, Parma, and Melba.

Feel free to reach out to Victoria for your favorite coffee shop recommendations!

To send Victoria a story idea about Canyon County, email her at victoria.rodriguez@kivitv.com.

Victoria Rodriguez es de El Segundo, California, un pequeña cuidad costera en Los Ángeles. Recientemente se graduó de la Universidad Estatal de Boise con un título en Medios Integrados y Comunicaciones Estratégicas, con un énfasis en Información y Cultura Deportiva y una especialización menor en Español. Su amor por el periodismo comenzó de manera inesperada cuando le pidieron hacer un segmento con acento británico. Descubrió que le encantaba la adrenalina de contar historias de ritmo rápido. Durante su tiempo en la Universidad Estatal de Boise, estuvo activamente involucrada en el programa de Televisión y Producciones de la universidad, lo que le permitió adquirir valiosa experiencia práctica.

Como pasante de verano en el Canal 7, trabajó junto al equipo de KTVB en Español, descubriendo su pasión por informar a comunidades desatendidas y entregar historias en español.

Fuera del trabajo, a Victoria le gusta viajar, dar largas caminatas por el Greenbelt, probar nuevas comidas y animar al equipo de fútbol de la Universidad Estatal de Boise. Gran fanática de la música country, le encanta asistir a conciertos y siempre está lista para una aventura. Victoria está emocionada de continuar su carrera como reportera en Boise, enfocándose en el Condado de Canyon y comunidades como Middleton, Parma y Melba.

¡No dudes en contactar a Victoria para recomendaciones de tu cafetería favorita!

Para enviarle a Victoria una idea de historia sobre el Condado de Canyon, envíale un correo electrónico a victoria.rodriguez@kivitv.com.