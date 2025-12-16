Las detenciones de ICE generan preocupación por desalentar la asistencia a las cortes

CANYON COUNTY, Idaho — Agentes de inmigración detuvieron a varias personas la pasada semana en el Condado de Canyon, lo que generó preocupación entre abogados y grupos de defensa que temen que los arrestos desincentiven a miembros de la comunidad a presentarse a sus audiencias judiciales programadas.

El abogado de inmigración Rolando Ruano expresó su alarma por la presencia de agentes de ICE dentro del tribunal, describiendo el lugar como un espacio que debería brindar seguridad a las personas que atienden asuntos legales.

“Este debería ser un lugar santuario donde la gente pueda venir y, ya sabe, atender multas o pagar infracciones”, dijo Ruano.

Ruano describió las tácticas de los oficiales como calculadas y discretas.

“Lo hacen de manera muy sigilosa; tienen vigilantes a ambos lados de la calle. Llegan con una camioneta y rápidamente los suben y luego, ya sabe, desaparecen. Están vestidos de civil”, dijo Ruano.

Idaho News 6 obtuvo video de al menos un hombre siendo detenido en una escalera del tribunal momentos después de comparecer ante el juez. ICE me confirmó que los hombres en el video son agentes de inmigración, a pesar de vestir de civil y no portar insignias visibles ni vestimenta de la agencia.

Las detenciones ya han generado temor entre los clientes de Ruano, obligándolo a buscar alternativas para que puedan cumplir con los requisitos judiciales.

“Ya he recibido muchas llamadas de clientes actuales que tienen mucho miedo de venir a la corte, así que como abogado tengo que moverme rápido y ver cuál es la mejor manera para que aún puedan cumplir con sus audiencias, porque si no lo hacen, se emiten órdenes de arresto, ¿verdad?”, dijo Ruano.

La Oficina del Sheriff del Condado de Canyon confirmó que ICE les notificó sobre planes para operar en el tribunal. Aunque a los agentes locales no se les pidió asistencia, indicaron que brindarían ayuda si fuera necesario.

Declaración de la Oficina del Sheriff del Condado de Canyon:

“La Oficina del Sheriff del Condado de Canyon (CCSO) fue informada el martes de que agentes de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE estaban presentes dentro del Palacio de Justicia del Condado de Canyon. El personal de seguridad del tribunal de CCSO también confirmó su presencia ayer. No se solicitó a CCSO que asistiera u observara ninguna actividad de cumplimiento de la ley y, por lo tanto, no puede confirmar si alguna persona fue detenida. ICE está plenamente autorizada bajo la ley federal para realizar operaciones dentro del tribunal, y CCSO no impedirá acciones federales legales. Si bien CCSO no hace ni puede hacer cumplir la ley federal de inmigración, estamos preparados para brindar apoyo limitado si ICE lo solicita para mantener un entorno seguro para todos los visitantes y el personal del tribunal.”

Los abogados ahora están explorando alternativas como audiencias por Zoom mientras esperan saber si ICE planea regresar al tribunal.

“No queremos alarmar a la comunidad, pero sí necesitamos informarles sobre lo que está ocurriendo”, dijo Ruano.

PODER of Idaho, un grupo local de defensa, calificó las detenciones como “profundamente preocupantes”, señalando que los arrestos en los tribunales generan un “efecto paralizante” que desalienta a víctimas, testigos y familias a presentarse para resolver sus casos.

Declaración completa de PODER of Idaho:

“PODER of Idaho está profundamente preocupado por los reportes de que agentes de ICE detuvieron a miembros de la comunidad en el Palacio de Justicia del Condado de Canyon inmediatamente después de sus audiencias. Los tribunales deben ser lugares de justicia, no trampas para residentes vulnerables que buscan resolver asuntos legales. Cuando la aplicación de leyes migratorias federales apunta a personas dentro o alrededor de los tribunales, se crea un efecto paralizante que desalienta a víctimas, testigos y familias a presentarse a sus audiencias por temor a la detención.Esta práctica socava la seguridad pública, debilita la confianza en las instituciones locales y perjudica de manera desproporcionada a las familias inmigrantes que ya están navegando procesos legales complejos. Exhortamos a los funcionarios locales a tomar medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder a los tribunales sin temor a la detención, y hacemos un llamado a la comunidad para que continúe reportando incidentes con el fin de documentar y abogar por protecciones.Nuestra comunidad merece seguridad, dignidad y debido proceso.”

A pesar de las preocupaciones, Ruano instó a las personas a seguir cumpliendo con sus obligaciones legales.

“Número uno, no entrar en pánico. Número dos, por favor asistan a sus fechas de corte, porque las consecuencias son mucho más graves si no lo hacen”, dijo Ruano.

Persisten las preguntas sobre con qué frecuencia ICE planea operar en el tribunal y si estas detenciones son incidentes aislados o parte de planes más amplios de aplicación de leyes migratorias.

