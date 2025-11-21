Padre se niega a auto-deportarse y se reúne con su hija tras un mes

Un padre detenido durante una redada de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el mes pasado se ha reunido con su familia después de que su hija luchara por su liberación.

Juana Rodríguez estuvo presente cuando su padre fue llevado bajo custodia de ICE durante la redada, dejándola esposada y sin poder cuidar de su hijo de 3 años. Tras un mes de separación, la hija y el padre se reunieron el miércoles por la noche en un momento emotivo que, según Rodríguez, nunca olvidará.

"Pude recibir la noticia de que mi papá iba a ser liberado. Estoy orgullosa de mí misma porque dije que iba a luchar por él hasta poder tenerlo de nuevo en mis brazos", dijo Rodríguez.

MIRA | Juana Rodríguez y su padre comparten una emotiva reunión—

Father Resists Self-Deportation, Reunites With Daughter After a Month Apart

El padre de Rodríguez dijo que un oficial intentó presionarlo para firmar documentos para la auto-deportación, pero se negó, confiando en que su hija lucharía por su liberación.

"Me dijo: '¿Cómo te vas a arrepentir si ya estás listo para firmar para irte a México?' Y le dije que no. Mi hija dijo que iba a luchar — y gracias a Dios, sí lo hizo", dijo.

El padre describió las difíciles condiciones dentro del centro de detención, incluyendo largas horas sin comer y habitaciones sobrepobladas.

"Muy mal. Cuando recién llegamos, pasamos 24 horas sin comer. Te meten a un cuarto con unas 30 personas donde dormíamos sentados así", dijo.

Él espera que otras personas detenidas no se sientan presionadas a firmar documentos que podrían no comprender completamente, advirtiendo que una vez firmados, no hay vuelta atrás.

"Yo ya estaba a punto de firmar, y no lo hice", dijo.

Rodríguez dijo que ahora se está enfocando en simplemente tener a su padre en casa y recuperar el tiempo perdido.

Para enterarte de lo que sucede en el condado de Canyon, noticias y más, únete a nuestro grupo de Facebook: 2C Neighborhood News - Nampa, Caldwell, Middleton

Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y, en parte, se ha convertido en esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para garantizar equidad y precisión.