Cuatro acusados en el caso de apuestas ilegales en Wilder se declaran inocentes en un tribunal federal

BOISE, Idaho — Cuatro de los cinco acusados en relación con la redada en las carreras de caballos de Wilder comparecieron el martes en un tribunal federal, donde todos se declararon inocentes de los cargos en su contra.

El domingo 19 de octubre, funcionarios federales de inmigración arrestaron a más de 100 personas durante una operación en una pista de carreras de caballos en Wilder. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que la operación “desmanteló una empresa ilegal de carreras de caballos, peleas de animales y apuestas en la propiedad.”

Cinco personas fueron arrestadas por cargos relacionados con apuestas.

Mira lo que ocurrió en la corte el martes —

Four Wilder gambling defendants in Federal court

Cesar Orozco y Alejandro Estrada se declararon inocentes de un cargo cada uno de operar un negocio de apuestas ilegal. Ambos fueron liberados bajo condiciones previas al juicio. Si son declarados culpables, enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión.

Ivan Tellez, de Wilder y propietario de la pista de carreras, se declaró inocente de dos cargos: uno por operar un negocio de apuestas ilegal y otro por transmisión de información sobre apuestas. Fue liberado bajo condiciones previas al juicio.

Samuel Bejarano Colin se declaró inocente de los mismos dos cargos. Permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Los cuatro acusados están programados para regresar al tribunal para un juicio con jurado el 15 de diciembre.

Se espera que la quinta sospechosa, Dayana Fajardo, comparezca ante el tribunal federal el miércoles.

