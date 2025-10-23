Ciudadanos en la redada de Wilder recuerdan escena traumática, incluyendo ver familias separadas

CANYON COUNTY, Idaho — La forma en que las autoridades estatales y federales irrumpieron en una pista de caballos en Wilder el domingo no les está sentando bien a cientos de personas que dicen que fueron detenidas con esposas de bridas plásticas y separadas de familias.

Ashley Palomares y Anabel Romero, ambas ciudadanas estadounidenses, fueron dos de esas espectadoras que sus manos fueron atadas con bridas plásticas durante la redada. Ambas hablaron exclusivamente con Idaho News 6 sobre su experiencia ese día, que incluyó momentos traumáticos viendo familias ser separadas y describiendo abuso a manos de oficiales de la ley no identificados.

"Comencé a notar un helicóptero a lo lejos junto a los campos, pensando que era una ambulancia aérea o alguien", recordó Ashley Palomares. "Y luego lo siguiente que sabes es que escuchas boom, y ves a todos salir corriendo."

Para Palomares, todo comenzó como un domingo típico con amigos en la pista para ver carreras de caballos en la catedral. Entonces, todo cambió en un instante.

"Y cuando me di la vuelta, fue cuando vi vehículos militares acercándose a nosotros y luego personas en uniformes militares con, no sé si eran pistolas de perdigones o lo que fuera que estaban disparando— las tenían levantadas."

Al ver el caos, agarró su teléfono y comenzó a transmitir en vivo en Facebook— para mostrar a todos lo que estaba pasando, pero más importante, para advertir a otros.

"Nos arrearon como ganado, como dentro de la pista, y luego nos están diciendo, 'Sigan, sigan, sigan,' hasta que la pista termina. Y todos como, '¿OK, ahora qué?' Y empiezan a atar a la gente con bridas plásticas."

Aún grabando y exigiendo respuestas, dice que las cosas tomaron un giro aún más oscuro cuando, para su sorpresa, se encontró siendo empujada al suelo por oficiales de la ley.

"Lo siguiente que sabes es que tengo cuatro o cinco agentes diferentes encima de mí tratando de agarrarme. Me tiraron por todos lados, pusieron su rodilla en mi hombro y mi espalda y mis piernas, me ataron con bridas plásticas, y me tiraron así."

Por horas, explicó, vio familias siendo separadas en filas—pero lo que más le dolió fue ver a los pequeños rogando ser abrazados por sus padres.

"Había uno que preguntó, 'Mamá, ¿dónde está el abuelo? ¿Dónde está el abuelo?' O, 'Tengo hambre, necesito ir al baño. ¿Podemos irnos?' Sus padres decían, 'No, no te preocupes, nos iremos en un segundo. Solo tienes que aguantar.'"

Ashley dice que eventualmente fue desatada y escoltada de vuelta a su auto, donde luego vio a otros siendo encadenados y cargados en camionetas.

"Mi muñeca aún tiene cicatrices ligeras de las bridas plásticas. Mi hombro estaba adolorido, mi espalda estaba adolorida. Afortunadamente, no hubo moretones significativos."

Anabel Romero—la madre de los niños que fueron vistos reuniéndose después de ser separados durante la redada— dice que la experiencia ha dejado a su familia alterada.

Según Romero, un agente le dijo algo durante la experiencia que nunca olvidará: "Te voy a volar la p*** cabeza."

"¿Por qué eligieron ese lugar para arrestar gente? ¿Afirmaron que estaban haciendo algo ilegal? No todos los que estaban ahí estaban violando la ley", dijo Romero sobre el evento de carreras de caballos.

Romero nos guió a través de los momentos en que ella y sus hijos pequeños fueron separados— y luego reunidos.

"Honestamente me rompió el corazón ver a mis hijos corriendo hacia mi cuñada y mi hermana", dijo Romero. "Mis hijos no merecían pasar por eso para nada."

"Una vez que escuché gritos y corridas, entré un poco en pánico. Pensé, '¿Qué hago?' Honestamente solo salí corriendo con la gente", recordó Romero. "Tenía a mis hijos en la camioneta, y llamé a mi hija—'No salgan. Mantengan a los niños ahí adentro.'"

Dice que la gente corrió hacia los establos de caballos para esconderse, sin saber lo que vendría después—agentes federales gritando, dispersando a la multitud, y separando familias.

En el video, puedes escuchar a Anabel intercambiar palabras tensas con oficiales en la escena. "Solo me dijeron que me callara y me empujaron al suelo. Me patearon en el costado, me jalaron el hombro completamente hacia atrás, y empujaron mi cara contra las virutas de caballo. No podía respirar realmente. Me ataron con bridas plásticas. Les seguía diciendo—no podía respirar."

Fue entonces cuando la realidad la golpeó: su hijo de 6 años con autismo, así como sus hijas de 8 y 14 años, aún estaban dentro de su camioneta—sin saber lo que estaba pasando después de que los dejó ahí para terminar sus comidas.

"Estaba gritando por mis hijos y todo, y vi a mis hijos y mis dos pequeños corrieron y estaban llorando, y me dijeron, 'Mamá, no te pudimos encontrar.' Nos sacaron de la camioneta con una pistola, así que sacaron a mis hijos a punta de pistola de la camioneta, y mi hija de 14 años estaba con ellos, y de hecho la arrastraron fuera de la camioneta."

Anabel dice que mientras ella y su hija estaban atadas con bridas plásticas, sus otros hijos caminaban ofreciendo agua a otros, mientras dice que los agentes se enfocaron en pedir documentación en lugar de historial criminal.

Nacida y criada en Idaho—igual que sus hijos—Anabel dice que después de horas de interrogatorio, sus hijos fueron liberados. "Solo me rompe el corazón que no tuvieran simpatía hacia los niños, ninguna simpatía, y toda esta gente, no les importaba si eran criminales, todo lo que querían era la gente que era ilegal, eso es todo lo que querían, no les importaba."

Mientras Anabel dice que su familia ahora está segura, están navegando cómo ayudar a sus hijos con el trauma y cómo enfrentar sus miedos y seguir adelante.

