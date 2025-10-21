Padre habla tras el arresto de su hijo durante redada del FBI en pista de carreras de Wilder

CANYON COUNTY, Idaho — La tarde del domingo, una fuerte presencia policial rodeó una propiedad en Wilder, luego de una presunta operación ilegal de apuestas.

De acuerdo con la Oficina Federal de Investigación (FBI), cuatro personas fueron detenidas durante un amplio operativo en La Catedral Arena, una pista privada de carreras de caballos.

Uno de los arrestados fue Iván Téllez, uno de los propietarios de Téllez Farms.

Su padre, Andrés Téllez Juárez, también dueño de la propiedad, habló en exclusiva con Idaho News 6 y describió los momentos de tensión que vivió durante la redada.

“Estuve esposado desde la una hasta casi las seis de la tarde”, dijo Andrés Téllez.

El propietario explicó que los agentes federales forzaron su entrada, rompiendo puertas y revisando cada habitación de su casa. Su esposa, madre de Iván, aseguró haber sido apuntada con un arma mientras los oficiales ingresaban.

En la parte trasera del terreno, Andrés mostró el área donde decenas de personas fueron detenidas.

“Espero que toda esta gente me apoye. Pienso que las autoridades abusaron de su poder”, expresó.

Según Téllez, el evento era una tarde familiar de carreras de caballos, pero el ambiente cambió cuando los agentes llegaron y comenzó el caos.

“Había niños, adultos, mujeres mayores. Incluso niños de 12 o 13 años estaban esposados. Mujeres de 70 u 80 años también fueron detenidas”, relató.

El padre añadió que varias personas pidieron a los oficiales que les aflojaran las esposas, pero sus solicitudes fueron ignoradas.

“Les pedía de favor que soltaran un poco las esposas porque algunos ya tenían las manos hinchadas, pero solo se reían y los empujaban”, comentó. Téllez considera que su hijo fue arrestado injustamente y que el operativo pudo haberse realizado de otra manera.

“Yo, en mi punto de vista, pienso que al gobierno o a los militares nada les hubiera costado mandar al sheriff a arrestar a Iván o arrestarme a mí como dueño, y dejar a Iván, porque a mí me han gustado los caballos toda mi vida.”

