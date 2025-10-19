Agentes federales y locales allanan presunta operación de apuestas ilegales en pista de caballos en Wilder

CANYON COUNTY, Idaho — Una gran operación de las fuerzas del orden está en marcha en un hipódromo privado en Peckham Road en Wilder.

Una denuncia penal obtenida por Idaho News 6 muestra que los oficiales buscan arrestar a Ivan Tellez, el propietario de La Catedral Area. Tellez está acusado de dirigir un negocio de apuestas ilegales en el hipódromo privado, junto con varios otros, incluidos múltiples propietarios de caballos.

La denuncia alega que Tellez y sus asociados realizaron y aceptaron apuestas en Facebook en relación con la operación de carreras de caballos. El Estado de Idaho requiere una licencia para operar apuestas basadas en carreras de caballos.

Si es declarado culpable, Tellez podría enfrentar hasta cinco años de prisión y verse obligado a pagar multas de más de $250,000.

Idaho News 6

El reportero de vecindario Brady Caskey se encuentra en el hipódromo. Caskey informa que están presentes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la DEA, el FBI, la Oficina del Sheriff del Condado de Canyon, SWAT y el Laboratorio de Crímenes de la Oficina del Sheriff del Condado de Canyon.

Los videos muestran a oficiales con equipo militar, pastores alemanes y rifles pidiendo a la multitud de personas que se mantengan atrás. Decenas de personas parecen estar tratando de hablar con los oficiales.

Un video de un espectador también muestra un helicóptero en el cielo.

A primeras horas de esta tarde, abogados y representantes de la ACLU de Idaho dijeron que se dirigían al lugar, al igual que Poder of Idaho. Un portavoz de la ACLU dice que les informaron que los agentes del orden en la escena estaban usando balas de goma.

Idaho News 6 continuará cubriendo esta historia a medida que haya más información disponible.