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Warmer days ahead as temperatures break back into the 80's

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Idaho News 6
WX BRADY 090626.png
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Warmer conditions are expected this week with temperatures rising into the 80's once again. Conditions on Labor Day will start off a bit foggy early in the morning before clearing up — revealing sunny skies and a high near 71.

Extended Forecast:

Labor Day: Areas of fog before 10am, sunny skies with a high near 71.

Monday Night: Mostly clear with a low around 48.

Tuesday: Sunny with a high near 78.

Tuesday Night: Mostly clear with a low around 52.

Wednesday: Sunny with a high near 83.

Wednesday Night: Mostly clear with a low around 58.

Thursday: Sunny with a high near 86.

Thursday Night: Mostly clear with a low near 59.

Friday: Sunny with a high near 83.

Friday Night: Mostly clear with a low around 55.

Saturday: Mostly sunny with a high near 76.

Saturday Night: Partly cloudy with a low near 53.

Sunday: Sunny with a high near 75.

Happy Labor Day!

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