Warmer days ahead as temperatures break back into the 80's

Warmer conditions are expected this week with temperatures rising into the 80's once again. Conditions on Labor Day will start off a bit foggy early in the morning before clearing up — revealing sunny skies and a high near 71.
Extended Forecast:
Labor Day: Areas of fog before 10am, sunny skies with a high near 71.
Monday Night: Mostly clear with a low around 48.
Tuesday: Sunny with a high near 78.
Tuesday Night: Mostly clear with a low around 52.
Wednesday: Sunny with a high near 83.
Wednesday Night: Mostly clear with a low around 58.
Thursday: Sunny with a high near 86.
Thursday Night: Mostly clear with a low near 59.
Friday: Sunny with a high near 83.
Friday Night: Mostly clear with a low around 55.
Saturday: Mostly sunny with a high near 76.
Saturday Night: Partly cloudy with a low near 53.
Sunday: Sunny with a high near 75.
Happy Labor Day!