A cool and breezy start to fall, followed by a mid-week warm-up

The 1st day of fall kicks off on Monday with some cooler weather and windy conditions, making it feel like the fall season.
Those cooler temps aren't gonna stick around for long — we have more warm weather headed our way, making our mid-week feel more like summer.
Extended Forecast
Monday
Sunny, high near 74 — gusty conditions
Tuesday
Sunny, high near 82— gusty conditions
Wednesday
Sunny, high near 86
Thursday
Sunny, high near 86
Friday
Sunny, high near 83
Saturday
Sunny, high near 81
Sunday
Sunny, high near 82