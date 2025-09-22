Local National Weather Sports Traffic Watch Now
A cool and breezy start to fall, followed by a mid-week warm-up

The 1st day of fall kicks off on Monday with some cooler weather and windy conditions, making it feel like the fall season. Those cooler temps aren't gonna stick around for long -- we have more warm weather headed our way, making our mid week feel more like summer.
The 1st day of fall kicks off on Monday with some cooler weather and windy conditions, making it feel like the fall season.

Those cooler temps aren't gonna stick around for long — we have more warm weather headed our way, making our mid-week feel more like summer.

Extended Forecast

Monday
Sunny, high near 74 — gusty conditions

Tuesday
Sunny, high near 82— gusty conditions

Wednesday
Sunny, high near 86

Thursday
Sunny, high near 86

Friday
Sunny, high near 83

Saturday
Sunny, high near 81

Sunday
Sunny, high near 82

