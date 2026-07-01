“Un momento de alegría”: Ciudadana por nacimiento en Idaho celebra decisión de la Corte Suprema

Idaho cuenta con una de las poblaciones hispanas más grandes de la región, y el fallo emitido el martes por la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento ya está teniendo eco a nivel local.

La decisión rechazó un intento de limitar la ciudadanía por nacimiento, manteniendo la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, la cual otorga la ciudadanía estadounidense a casi todos los niños nacidos en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, con algunas excepciones limitadas.

"Creo que eso es algo muy hermoso de Estados Unidos. Es conocido como la tierra de las oportunidades. Es donde las personas vienen para perseguir sus sueños", dijo Carolina Zamudio Heliker, una ciudadana estadounidense por nacimiento que vive en Idaho.

Para Carolina Zamudio Heliker, la decisión tiene un significado profundamente personal. Su padre llegó a Idaho desde México con una visa de trabajo y posteriormente obtuvo la residencia permanente, lo que permitió que Carolina naciera y creciera en Estados Unidos.

"Escuchar que la Corte Suprema no permitió que esto avanzara fue, por supuesto, un momento de mucha alegría", expresó.

Zamudio Heliker atribuye las oportunidades que ha tenido —incluyendo asistir a la universidad y desarrollar una carrera profesional— a los sacrificios que hicieron sus padres.

"Pude incluso ir a la universidad, algo que parecía completamente inalcanzable, y mi vida ha cambiado de una manera enorme", comentó.

VEA: Ciudadana estadounidense por nacimiento en Idaho y la Fundación Hispana de Idaho reaccionan al fallo de la Corte Suprema

'A joyful moment': Idaho birthright citizen reacts to citizenship ruling

"Gracias al sacrificio de mis padres, a todo su esfuerzo y a las largas horas de trabajo, hoy puedo tener la vida que tengo y alcanzar metas que para ellos, cuando crecían, ni siquiera parecían posibles", agregó.

La Fundación Hispana de Idaho señaló que muchas familias habían seguido de cerca este caso, preocupadas por lo que podría ocurrir si la ciudadanía por nacimiento dejaba de estar garantizada para las futuras generaciones.

"Es bueno saber que la Constitución se está respetando y que todos estamos protegidos. Eso brinda tranquilidad y paz a muchas personas que viven aquí", dijo Mari Ramos, directora ejecutiva de la Fundación Hispana de Idaho.

Ramos afirmó que el fallo permite que muchas familias dejen atrás la incertidumbre y puedan concentrarse en seguir construyendo su futuro.

"Ese sueño por el que nuestros padres trabajaron tan duro podrá continuar, y nosotros podremos seguir haciendo de este país nuestro hogar", señaló.

Para Zamudio Heliker, ese sueño va mucho más allá de una sola comunidad.

"Este país fue construido por inmigrantes. Estados Unidos no sería lo que es sin los inmigrantes, y creo que esa es una de las cosas más hermosas de este país", dijo.

Por su parte, el presidente Donald Trump criticó la decisión en una publicación en Truth Social, calificándola como "muy mala para nuestro país", y expresó que espera que el Congreso aborde el tema mediante legislación.

Idaho News 6 se comunicó con el Partido Republicano de Idaho y con legisladores republicanos locales para conocer su reacción, pero hasta el momento no había recibido respuesta.

(DELETE IF AI WAS NOT USED) This story was initially reported by a journalist and has been, in part, converted to this platform with the assistance of AI. Our editorial team verifies all reporting on all platforms for fairness and accuracy.