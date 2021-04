St. Luke's ahora atiende sin cita previa en todos sus lugares de vacunación

vaccine

Posted at 8:51 AM, Apr 30, 2021

BOISE, Idaho — This story is also available in English. A partir del jueves 29 de abril, toda persona mayor de 16 años puede presentarse en cualquiera de las ubicaciones de vacunación de St. Luke’s para recibir la vacuna contra COVID-19, sin necesidad de cita previa. En alineación con las recomendaciones del estado y en un esfuerzo por eliminar barreras que impiden que las personas obtengan la protección que la vacuna ofrece contra el COVID-19, St. Luke’s vacunará sin cita previa. El estado también anunció esta semana que ya no se requiere que las personas vivan o trabajen en Idaho para recibir la vacuna aquí. Esto significa que se vacunará a toda persona que acuda a cualquiera de los lugares de vacunación de St. Luke’s. La vacuna se administra sin costo para el paciente. Los adolescentes de 16 años en adelante pueden recibir la vacuna Pfizer, que está disponible en las ubicaciones de Nampa, Meridian, Boise y Twin Falls. Los menores deben estar acompañados por uno de los padres o tutor legal para dar consentimiento en el momento de la visita. De no estar presentes, se necesitará que uno de ellos exprese su consentimiento por escrito o verbalmente. Los pacientes deben tener en cuenta que los días y horas de vacunación son diferentes dependiendo de la ubicación y pueden cambiar. Solo se atienden pacientes sin cita previa en los días y horas designados para vacunas. Llame al 208-381-9500 para obtener más detalles. Todavía se tiene la opción de programar una cita para recibir la vacuna contra COVID-19. Los pacientes pueden utilizar myChart o llamar al 208-381-9500 para programar una cita. Puede encontrar más información sobre las vacunas contra COVID-19 en St. Luke’s visitando la página St. Luke’s Website.

