Restaurante Amano en Caldwell ofrece pozole gratis en Acción de Gracias

Posted at 5:00 PM, Nov 21, 2022

Amano se está preparando para el tercer evento anual 'Pozole for Familias' el día de Acción de Gracias. Esperan atender a unas 100 personas y cocinarán unos 30 galones de pozole. “Pensé que el pozole está muy cerca de mi corazón,” dijo Salvador Alamilla, dueño de Amano. La idea surgió durante la pandemia cuando muchos necesitaban una mano, convirtiéndose en una tradición del Día de Acción de Gracias. Este año, cualquier donación recaudada se destinará a la Alianza de Recursos para Inmigrantes de Idaho. Se enfocan en apoyar al trabajadores agrícultores y la comunidad inmigrante. “Son donaciones como estas las que ayudarán a continuar haciendo el trabajo en IIRA. Para que podamos convertirnos en una organización a largo plazo que apoye las necesidades de nuestra comunidad latinx inmigrante y de trabajadores agrícolas en Idaho”, dijo Irene Ruiz, cofundadora de IIRA. El pozole estará disponible para cenar o para llevar a partir de las 12 p.m. a las 2 p. m. el día de acción de gracias.

