MERIDIAN, Idaho — Aunque Idaho es mejor conocido por sus papas, el trigo sigue siendo una parte fundamental de la agricultura del estado.

"En Idaho, el trigo es muy importante para todo lo que hacemos," dijo Durant.

Según la Comisión de Trigo de Idaho, el trigo continúa siendo el segundo cultivo más importante del estado, con agricultores sembrando alrededor de 1.2 millones de acres cada año.

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El trigo sigue siendo el segundo cultivo más importante de Idaho a pesar de la caída nacional

Idaho no es un estado productor de soya, y la mayor parte del maíz que se cultiva en el estado se utiliza para alimentar a las lecherías. Esa es una de las razones por las que el trigo sigue siendo un cultivo esencial en la rotación agrícola en gran parte del estado.

"Principalmente el trigo se mantiene estable porque es parte de la rotación de cultivos… los productores, ya sea que cultiven maíz para semilla o remolacha azucarera, necesitan un cultivo que puedan rotar," dijo Durant.

En Big D Ranch en Meridian, una granja que ha estado operando desde 1947, el gerente Richard Durant dice que el trigo sigue siendo una parte clave de su sistema de rotación.

"Para la rotación de cultivos tenemos alrededor de 300 acres de trigo. Mucho de ese trigo se cultiva para semilla, para que otros agricultores lo utilicen," dijo Durant.

Según el reporte Prospectivo de Siembra del USDA, se espera que los agricultores en Estados Unidos planten la menor cantidad de acres de trigo desde que comenzaron los registros en 1919. Pero en Idaho, las acres de trigo se han mantenido relativamente estables durante casi 40 años.

"El trigo es un cultivo de clima frío y uno planea años por adelantado… este campo detrás de nosotros ahora es maíz, pero hace dos años era trigo, así que es parte de esa rotación," dijo Durant.

La Comisión de Trigo de Idaho señala que el trigo sigue desempeñando un papel importante en la agricultura del estado, junto con cultivos como papas, remolacha azucarera y maíz. El trigo también ayuda a restaurar nutrientes al suelo mientras utiliza menos recursos que otros cultivos.

"El trigo generalmente deja de necesitar irrigación para finales de junio… justo cuando el maíz y la remolacha comienzan a requerir mucha más agua," Durant dijo.

La Comisión de Trigo de Idaho dice que el estado constantemente se encuentra entre los mejores del país en calidad y rendimiento de trigo. Esa consistencia ha ayudado a crear una fuerte demanda tanto nacional como internacional, con compradores atraídos por la calidad premium del trigo de Idaho.

"Países de la región del Pacífico como Corea y Japón vienen a Idaho porque hacemos un gran trabajo con nuestros terrenos irrigados y producimos trigo de alta calidad," dijo Durant.

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