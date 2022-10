La Universidad de Idaho traduce informes sobre clima y economía en español

University of Idaho

Posted at 1:04 PM, Oct 26, 2022

BOISE, Idaho- — El Centro McClure de la Universidad de Idaho lanzó el año pasado una investigación de política pública que proporciona un recurso para líderes empresariales, residentes y economías locales y estatales con las últimas investigaciones científicas sobre el clima cambiante de Idaho con los riesgos económicos y las oportunidades que los afectan. Casi un año después la Universidad de Idaho lanzó y tradujo recientemente los nueve informes en su sitio web en español. "De hecho, esta es la primera vez que el Centro McClure traduce algo al español. Por lo tanto, estamos muy emocionados de tener estos recursos. Las personas pueden descargar fácilmente esta información," dijo Katherine Himes, Directora del Centro McClure. Esperan que pueda llegar a más habitantes de Idaho que puedan aprender de la investigación. Varios socios de la comunidad ayudaron con la traducción, incluida La Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho, La Cámara de Comercio Hispana de Idaho y La Conservación de la Naturaleza. "Una de las razones por las que existe esta diferencia de tiempo entre la publicación de la evaluación y la publicación de las instantáneas en español, es porque lleva mucho tiempo obtener la traducción correcta," dijo Katherine Himes. Todo el contenido de evaluación de traducciones al español se puede encontrar aquí. Desde la página de inicio de la evaluación, haga clic en cada uno de los nueve íconos para encontrar la instantánea traducida al español en el lado derecho de la página.

