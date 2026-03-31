IDFG to stock 214,000 rainbow trout in April — Here's where to find them

IDAHO — Idaho Fish & Game says they will be stocking up Idaho's ponds & rivers with 214,000+ catchable-sized rainbow trout in April.
"Fishing for stocked rainbow trout can be a great way to introduce budding anglers to the sport by using simple, inexpensive setups," IDFG says in a press release.
"All you need to get started is a fishing license, and youth (under 14) fish for free."
Here's where Idaho Fish & Game will stock trout this April:
PANHANDLE REGION:
- Brush Lake — 2,160 rainbow trout
- Gene Day Pond – 1,500 rainbow trout
- Jewel Lake – 1,620 rainbow trout
- Kelso Lake – 2,200 rainbow trout
- Round Lake – 2,500 rainbow trout
- Smith Lake – 1,080 rainbow trout
- Spicer Pond – 800 rainbow trout
- Steamboat Pond – 900 rainbow trout
CLEARWATER REGION:
- Deyo Reservoir – 5,000 rainbow trout
- Kiwanis Park Pond – 900 rainbow trout
- Mann Lake – 6,300 yellow (banana) trout
- Robinson Pond – 300 rainbow trout
- Tolo Lake – 500 rainbow trout
- Winchester Lake – 6,000 rainbow trout
SOUTHWEST REGION:
- Cascade Reservoir – 25,000 rainbow trout
- Horsethief Reservoir – 14,790 rainbow trout
- Caldwell Rotary Pond – 675 rainbow trout
- Dick Knox Pond – 480 rainbow trout
- Esther Simplot Pond – 360 rainbow trout
- Horseshoe Bend Mill Pond – 420 rainbow trout
- Kleiner Pond – 540 rainbow trout
- Lowman Ponds – 360 rainbow trout
- Lucky Peak Reservoir – 13,550 rainbow trout
- Mann Creek Reservoir – 4,800 rainbow trout
- McDevitt Pond – 540 rainbow trout
- Parkcenter Pond – 420 rainbow trout
- Payette Greenway Pond – 330 rainbow trout
- Riverside Pond – 690 rainbow trout
- Settlers Park Pond – 150 rainbow trout
- Weiser Community Pond – 300 rainbow trout
MAGIC VALLEY REGION:
- Camas Kids Pond – 1,500 rainbow trout
- Cedar Creek Reservoir (Roseworth Reservoir) – 11,000 rainbow trout
- Dierkes Lake – 4,000 rainbow trout
- Featherville Dredge Pond – 1,900 rainbow trout
- Filer Kids Pond and Filer Pond – 900 rainbow trout
- Freedom Park Pond – 1,000 rainbow trout
- Gavers Lagoon – 1,425 rainbow trout
- Hagerman Wildlife Management Area:
- Hagerman WMA Oster Lake #1 – 1,900 rainbow trout
- Hagerman WMA Oster Lake #2 – 350 rainbow trout
- Hagerman WMA Oster Lake #3 – 250 rainbow trout
- Hagerman WMA Oster Lake #4 – 250 rainbow trout
- Hagerman WMA Riley Creek Pond – 3,900 rainbow trout
- Penny Lake – 900 rainbow trout
- Thorn Creek Reservoir – 2,800 rainbow trout
SOUTHEAST REGION:
- Bannock Reservoir – 1,000 rainbow trout
- Bear River – 2,500 rainbow trout
- Blackfoot Reservoir – 30,000 rainbow trout
- Crystal Springs Pond – 1,000 rainbow trout
- Dingle Gravel Pond – 1,000 rainbow trout
- Edson Fichter Pond – 975 rainbow trout
- Kelly Park Pond – 250 rainbow trout
- McTucker Pond – 2,500 rainbow trout
- Montpelier Rearing Pond – 250 rainbow trout
- Snake River – 8,000 rainbow trout
UPPER SNAKE REGION:
- Becker Pond (Ryder Park Pond) – 1,500 rainbow trout
- Ryder Park Riverside Pond – 1,500 rainbow trout
- Rexburg City Ponds – 600 rainbow trout
- Snake River – 2,400 rainbow trout
SALMON REGION:
- Hayden Creek Pond – 1,100 rainbow trout
- Hyde Creek Pond – 200 rainbow trout
- Kids Creek Pond – 550 rainbow trout