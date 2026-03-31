IDFG to stock 214,000 rainbow trout in April — Here's where to find them

Idaho Fish &amp; Game
trout idfg
IDAHO — Idaho Fish & Game says they will be stocking up Idaho's ponds & rivers with 214,000+ catchable-sized rainbow trout in April.

"Fishing for stocked rainbow trout can be a great way to introduce budding anglers to the sport by using simple, inexpensive setups," IDFG says in a press release.

"All you need to get started is a fishing license, and youth (under 14) fish for free."

Here's where Idaho Fish & Game will stock trout this April:

PANHANDLE REGION:

  • Brush Lake — 2,160 rainbow trout
  • Gene Day Pond – 1,500 rainbow trout
  • Jewel Lake – 1,620 rainbow trout
  • Kelso Lake – 2,200 rainbow trout
  • Round Lake – 2,500 rainbow trout
  • Smith Lake – 1,080 rainbow trout
  • Spicer Pond – 800 rainbow trout
  • Steamboat Pond – 900 rainbow trout

CLEARWATER REGION:

  • Deyo Reservoir – 5,000 rainbow trout
  • Kiwanis Park Pond – 900 rainbow trout
  • Mann Lake – 6,300 yellow (banana) trout
  • Robinson Pond – 300 rainbow trout
  • Tolo Lake – 500 rainbow trout
  • Winchester Lake – 6,000 rainbow trout

SOUTHWEST REGION:

  • Cascade Reservoir – 25,000 rainbow trout
  • Horsethief Reservoir – 14,790 rainbow trout
  • Caldwell Rotary Pond – 675 rainbow trout
  • Dick Knox Pond – 480 rainbow trout
  • Esther Simplot Pond – 360 rainbow trout
  • Horseshoe Bend Mill Pond – 420 rainbow trout
  • Kleiner Pond – 540 rainbow trout
  • Lowman Ponds – 360 rainbow trout
  • Lucky Peak Reservoir – 13,550 rainbow trout
  • Mann Creek Reservoir – 4,800 rainbow trout
  • McDevitt Pond – 540 rainbow trout
  • Parkcenter Pond – 420 rainbow trout
  • Payette Greenway Pond – 330 rainbow trout
  • Riverside Pond – 690 rainbow trout
  • Settlers Park Pond – 150 rainbow trout
  • Weiser Community Pond – 300 rainbow trout

MAGIC VALLEY REGION:

  • Camas Kids Pond – 1,500 rainbow trout
  • Cedar Creek Reservoir (Roseworth Reservoir) – 11,000 rainbow trout
  • Dierkes Lake – 4,000 rainbow trout
  • Featherville Dredge Pond – 1,900 rainbow trout
  • Filer Kids Pond and Filer Pond – 900 rainbow trout
  • Freedom Park Pond – 1,000 rainbow trout
  • Gavers Lagoon – 1,425 rainbow trout
  • Hagerman Wildlife Management Area:
    • Hagerman WMA Oster Lake #1 – 1,900 rainbow trout
    • Hagerman WMA Oster Lake #2 – 350 rainbow trout
    • Hagerman WMA Oster Lake #3 – 250 rainbow trout
    • Hagerman WMA Oster Lake #4 – 250 rainbow trout
    • Hagerman WMA Riley Creek Pond – 3,900 rainbow trout
  • Penny Lake – 900 rainbow trout
  • Thorn Creek Reservoir – 2,800 rainbow trout

SOUTHEAST REGION:

  • Bannock Reservoir – 1,000 rainbow trout
  • Bear River – 2,500 rainbow trout
  • Blackfoot Reservoir – 30,000 rainbow trout
  • Crystal Springs Pond – 1,000 rainbow trout
  • Dingle Gravel Pond – 1,000 rainbow trout
  • Edson Fichter Pond – 975 rainbow trout
  • Kelly Park Pond – 250 rainbow trout
  • McTucker Pond – 2,500 rainbow trout
  • Montpelier Rearing Pond – 250 rainbow trout
  • Snake River – 8,000 rainbow trout

UPPER SNAKE REGION:

  • Becker Pond (Ryder Park Pond) – 1,500 rainbow trout
  • Ryder Park Riverside Pond – 1,500 rainbow trout
  • Rexburg City Ponds – 600 rainbow trout
  • Snake River – 2,400 rainbow trout

SALMON REGION:

  • Hayden Creek Pond – 1,100 rainbow trout
  • Hyde Creek Pond – 200 rainbow trout
  • Kids Creek Pond – 550 rainbow trout
