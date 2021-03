Clínicas vacunarán latinos, personal de primera línea y trabajadores agrícolas. Detalles aquí

LIONEL CIRONNEAU/ASSOCIATED PRESS

Este articulo fue originalmente publicado por Nicole Foy de Idaho Statesman. Read this story in English. Las personas de color y los grupos subrepresentados en Idaho, particularmente los latinos, todavía se vacunan en tasas más bajas que sus contrapartes blancas, a pesar de ser los grupos más afectados. Con los trabajadores de plantas de alimentos, los trabajadores agrícolas, los empleados de las tiendas de comestibles y otros grupos en la prioridad 2.3 ahora elegibles para las vacunas, algunos proveedores están organizando clínicas de atención exclusiva para ellos, además de incluir a hispanohablantes y otros grupos sub-representados durante la pandemia. Los residentes de Idaho no necesitan ser ciudadanos, tener estatus legal, tener número de seguridad social, o comprobante de seguro médico (si no tiene) para recibir la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, algunas clínicas pueden requerir que los receptores de la vacuna demuestren que viven o trabajan en Idaho. Eso se puede hacer con documentos como recibos de pago, cartas de empleadores o facturas de energía que muestren su residencia en Idaho. Es posible que los destinatarios de la vacuna también deban proporcionar algún tipo de identificación con foto u otra identificación para confirmar su identidad, como una licencia de conducir, un certificado de nacimiento o incluso una tarjeta de identificación escolar. Cualquier persona que tenga preguntas sobre los documentos que necesita para recibir una vacuna debe comunicarse directamente con los organizadores de las clínicas. La siguiente lista se actualizará constantemente a medida que se publiquen más clínicas de vacunas: SAINT ALPHONSUS

Quién : La clínica reservó citas abiertas para las personas de comunidades afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19, como latinos y personas de raza negra, y también para otros grupos elegibles como los empleados de plantas de alimentos, trabajadores agrícolas, empleados de tiendas de alimentos.

: La clínica reservó citas abiertas para las personas de comunidades afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19, como latinos y personas de raza negra, y también para otros grupos elegibles como los empleados de plantas de alimentos, trabajadores agrícolas, empleados de tiendas de alimentos. Las personas de 65 años y más.

Cuándo: 13 de marzo

13 de marzo Dónde : Gordman’s, 2260 N. Eagle Road en Meridian

: Gordman’s, 2260 N. Eagle Road en Meridian ¿Se requiere cita? Sí. Use este formulario: https://bit.ly/3vdZgLq, este enlace, o visite esta página para más información. FAMILY MEDICINE HEALTH CENTER

Quién: Trabajadores agrícolas, y trabajadores migrantes

Trabajadores agrícolas, y trabajadores migrantes Cuándo : 20 de marzo

: 20 de marzo Dónde : Saltzer Health, 215 E. Hawaii Ave. en Nampa

: Saltzer Health, 215 E. Hawaii Ave. en Nampa ¿Se requiere cita? Sí. Llame al 208-514-2529. COMMUNITY COUNCIL OF IDAHO

Quién : Trabajadores agrícolas

: Trabajadores agrícolas Cuándo : 23 de Marzo

: 23 de Marzo Dónde : Community Council of Idaho, 317 Happy Day Blvd. #180 en Caldwell

: Community Council of Idaho, 317 Happy Day Blvd. #180 en Caldwell ¿Se requiere cita? Sí. Llame 208-318-1326. Añadir una clínica o jornada a esta lista, contacte a la reportera en nfoy@idahostatesman.com

