Clínica móvil bilingue gratuita de vacunación contra la gripe y covid-19 en el Consulado de México en Boise

Posted at 5:17 PM, Oct 21, 2022

BOISE, Idaho- — La Coalición de Inmunización de Idaho se está asociando con la Facultad de Farmacia de la Universidad Estatal de Idaho para una clínica bilingüe gratuita de vacunación contra la gripe y covid-19 Drive-thru el sábado 22 de Octubre en el estacionamiento del Consulado de México en Boise de 10 am a 2 pm. Las barreras del idioma pueden generar problemas de comunicación y malentendidos, y realmente pueden agregar angustia y complicar la atención de los pacientes que no hablan inglés. Los trabajadores de salud bilingües pueden ser esenciales para derribar las barreras culturales en la atención médica. Al hacerlo, mejoran la atención al paciente. "Realmente queremos que los habitantes de Idaho sean saludables, así que esto es muy importante porque ayuda con eso. Es rápido, es fácil y es gratis para las comunidades, " dijo Kimberly Jiménez Guevara, Coordinadora de Equidad en Salud. Las organizaciones locales se están asociando para organizar una clínica bilingüe de vacunación contra la gripe y covid-19. El personal de las organizaciones locales hablará español y podrá orientar y responder las preguntas de los pacientes. Sin embargo, al igual que estos pacientes están aprendiendo sobre su salud, los estudiantes de farmacia están participando en la clínica. "Quiero que entiendan que, como farmacéutico, eres un administrador de la comunidad. Eso no es solo dar medicamentos a las personas. También es educar a las personas cómo pueden proteger su salud, " dijo Kevin Cleveland, Profesor Asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad Estatal de Idaho. Los organizadores reconocen que la mayoría trabaja durante la semana, por lo que al hacerlo el fin de semana, pueden ayudar a la comunidad a prepararse para la gripe este otoño e invierno.

