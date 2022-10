Celebrando el Mes de la Herencia Hispana en Idaho con un libro de cocina que muestra rostros familiares

Posted at 7:09 PM, Oct 04, 2022

Idaho continúa celebrando las contribuciones, los logros y las historias de los hispanos durante El Mes de la Herencia Hispana al compartir sus historias y trabajos durante el Mes de la Herencia Hispana. La Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho y la Comisión de Bibliotecas de Idaho se han asociado para celebrar el Mes de la Herencia Hispana mostrando un libro de cocina. La idea surgió durante la pandemia para celebrar el mes de la Herencia Hispana. Cuando no se permitían las reuniones, a JJ Saldaña se le ocurrió la idea de destacar a prácticamente los latinos en todo el estado de Idaho. El libro de cocina destaca una variedad de 31 latinos en Idaho, uno para cada día de la celebración del mes largo, que están haciendo grandes cosas por la sociedad al compartir recetas familiares. Uno de los destacados en el libro es Jake García de Idaho News 6, que compartió su receta de Burritos Asfixiados. "Simplemente se está acelerando cada año; tenemos más y más personas interesadas y diciendo que nos encanta escuchar sus recetas y nos encanta probar estas recetas durante el mes de la herencia hispana", dijo JJ Saldaña, Especialista en Desarrollo de Recursos Comunitarios de la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho. La Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho ya ha sido contactada por una compañía que dijo que quiere imprimirlo el próximo año y posiblemente producir un par de videos de cocina. Pero hasta ahora, todas las recetas se compartirán diariamente en las páginas de Facebook y Twitter de la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho.

