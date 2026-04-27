Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
4  WX Alerts
News

Actions

240k+ rainbow trout headed to Idaho's lakes and ponds in May

Idaho Fish and Game
Posted

Idaho Fish & Game has announced that more than 240,000 catchable-sized rainbow trout are headed to Idaho's lakes, ponds, and reservoirs throughout May.

IDFG says that fishing for rainbow trout is a "great way to introduce budding anglers to the sport."

All a person needs to fish in Idaho is a valid fishing license. You can find additional information on how to get a license on the IDFG website.

Anglers, look out! Here's where trout will be stocked this May...

PANHANDLE REGION—

  • Fernan Lake – 5,200 Rainbow Trout
  • Jewel Lake – 1,620 Rainbow Trout
  • Kelso Lake – 2,500 Rainbow Trout
  • Round Lake – 2,500 Rainbow Trout
  • Sinclair Lake – 450 Rainbow Trout
  • Smith Lake – 1,575 Rainbow Trout
  • Spicer Pond – 800 Rainbow Trout
  • Steamboat Pond – 900 Rainbow Trout

CLEARWATER REGION—

  • Campbells Pond – 2,000 Rainbow Trout
  • Deer Creek Reservoir – 3,000 Rainbow Trout and 2,500 Tiger Trout
  • Deyo Reservoir – 5,000 Rainbow Trout
  • Elk Creek Reservoir – 3,000 Rainbow Trout
  • Fenn Pond – 500 Rainbow Trout
  • Kiwanis Park Pond – 900 Rainbow Trout
  • Mann Lake – 6,000 Rainbow Trout and 4,500 Yellow (Banana) Trout
  • Moose Creek Reservoir – 3,000 Rainbow Trout
  • Spring Valley Reservoir – 4,000 Rainbow Trout
  • Tolo Lake – 700 Rainbow Trout
  • Winchester Lake – 6,000 Rainbow Trout

SOUTHWEST REGION—

  • Browns Pond – 600 Rainbow Trout
  • Fischer Pond – 600 Rainbow Trout
  • Lost Valley Reservoir – 14,000 Rainbow Trout
  • Meadow Creek Pond – 600 Rainbow Trout
  • Ol’ McDonald Pond – 300 Rainbow Trout
  • Rowland Pond (Scout Pond) – 1,500 Rainbow Trout
  • Tripod Reservoir – 480 Rainbow Trout
  • Caldwell Rotary Pond – 480 Rainbow Trout
  • Esther Simplot Pond – 420 Rainbow Trout
  • Grimes Creek – 1,600 Rainbow Trout
  • Horseshoe Bend Mill Pond – 540 Rainbow Trout
  • Kleiner Pond – 820 Rainbow Trout
  • McDevitt Pond – 540 Rainbow Trout
  • Middle Fork Payette River – 1,000 Rainbow Trout
  • Parkcenter Pond – 420 Rainbow Trout
  • Riverside Pond – 690 Rainbow Trout
  • Sagehen Reservoir – 2,400 Rainbow Trout
  • Weiser Community Pond – 300 Rainbow Trout
  • Williams Pond – 550 Rainbow Trout

MAGIC VALLEY REGION—

  • Camas Kids Pond – 1,500 Rainbow Trout
  • Castle Rocks State Park Fishing Pond – 500 Rainbow Trout
  • Dog Creek Reservoir – 1,000 Rainbow Trout
  • Featherville Dredge Pond – 1,900 Rainbow Trout
  • Filer Kids Pond and Filer Pond – 900 Rainbow Trout
  • Freedom Park Pond – 1,000 Rainbow Trout
  • Gavers Lagoon – 1,425 Rainbow Trout
  • Hagerman Wildlife Management Area:
    • Hagerman WMA Oster Lake #1 — 1,900 Rainbow Trout
    • Hagerman WMA Oster Lake #2 — 350 Rainbow Trout
    • Hagerman WMA Oster Lake #3 — 250 Rainbow Trout
    • Hagerman WMA Oster Lake #4 — 250 Rainbow Trout
    • Hagerman WMA Riley Creek Pond — 3,900 Rainbow Trout
  • Little Wood Reservoir – 6,000 Rainbow Trout
  • Lower Lake Creek Lake – 700 Rainbow Trout
  • Penny Lake – 900 Rainbow Trout

SOUTHEAST REGION—

  • Bannock Reservoir – 1,000 Rainbow Trout
  • Bear River below Oneida Dam – 2,000 Rainbow Trout
  • Crystal Springs Pond – 1,000 Rainbow Trout
  • Devil Creek Reservoir – 2,200 Rainbow Trout
  • Edson Fichter Pond – 950 Rainbow Trout
  • Kelly Park Pond – 250 Rainbow Trout
  • Montpelier Rearing Pond – 250 Rainbow Trout
  • Twin Lakes Reservoir – 1,000 Rainbow Trout

UPPER SNAKE REGION—

  • Birch Creek – 4,750 Rainbow Trout
  • Henrys Fork – 5,000 Rainbow Trout
  • Horseshoe Lake – 2,500 Rainbow Trout
  • Island Park Reservoir – 18,500 Rainbow Trout
  • Mackay Reservoir – 10,500 Rainbow Trout
  • Ririe Reservoir – 18,000 Rainbow Trout and 2,200 Tiger Trout
  • Rexburg City Ponds – 600 Rainbow Trout
  • Ryder Park Pond (Becker Pond) – 2,000 Rainbow Trout
  • Ryder Park Riverside Pond – 2,000 Rainbow Trout
  • Snake River – 2,400 Rainbow Trout
  • Trail Creek Pond – 400 Rainbow Trout

SALMON REGION—

  • Blue Mountain Meadow Pond – 400 Rainbow Trout
  • Hayden Creek Pond – 1,000 Rainbow Trout
  • Hyde Creek Pond – 400 Rainbow Trout
  • Kids Creek Pond – 500 Rainbow Trout
  • Mosquito Flat Reservoir – 1,000 Rainbow Trout
  • Paasasikwana Naokwaide Pond (South Butte Pond) – 300 Rainbow Trout
  • Stanley Lake – 1,000 Rainbow Trout
The Spot - Idaho 6.2

The Spot - Idaho 6.2, your home for the Vegas Golden Knights