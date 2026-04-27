240k+ rainbow trout headed to Idaho's lakes and ponds in May

Idaho Fish & Game has announced that more than 240,000 catchable-sized rainbow trout are headed to Idaho's lakes, ponds, and reservoirs throughout May.
IDFG says that fishing for rainbow trout is a "great way to introduce budding anglers to the sport."
All a person needs to fish in Idaho is a valid fishing license. You can find additional information on how to get a license on the IDFG website.
Anglers, look out! Here's where trout will be stocked this May...
PANHANDLE REGION—
- Fernan Lake – 5,200 Rainbow Trout
- Jewel Lake – 1,620 Rainbow Trout
- Kelso Lake – 2,500 Rainbow Trout
- Round Lake – 2,500 Rainbow Trout
- Sinclair Lake – 450 Rainbow Trout
- Smith Lake – 1,575 Rainbow Trout
- Spicer Pond – 800 Rainbow Trout
- Steamboat Pond – 900 Rainbow Trout
CLEARWATER REGION—
- Campbells Pond – 2,000 Rainbow Trout
- Deer Creek Reservoir – 3,000 Rainbow Trout and 2,500 Tiger Trout
- Deyo Reservoir – 5,000 Rainbow Trout
- Elk Creek Reservoir – 3,000 Rainbow Trout
- Fenn Pond – 500 Rainbow Trout
- Kiwanis Park Pond – 900 Rainbow Trout
- Mann Lake – 6,000 Rainbow Trout and 4,500 Yellow (Banana) Trout
- Moose Creek Reservoir – 3,000 Rainbow Trout
- Spring Valley Reservoir – 4,000 Rainbow Trout
- Tolo Lake – 700 Rainbow Trout
- Winchester Lake – 6,000 Rainbow Trout
SOUTHWEST REGION—
- Browns Pond – 600 Rainbow Trout
- Fischer Pond – 600 Rainbow Trout
- Lost Valley Reservoir – 14,000 Rainbow Trout
- Meadow Creek Pond – 600 Rainbow Trout
- Ol’ McDonald Pond – 300 Rainbow Trout
- Rowland Pond (Scout Pond) – 1,500 Rainbow Trout
- Tripod Reservoir – 480 Rainbow Trout
- Caldwell Rotary Pond – 480 Rainbow Trout
- Esther Simplot Pond – 420 Rainbow Trout
- Grimes Creek – 1,600 Rainbow Trout
- Horseshoe Bend Mill Pond – 540 Rainbow Trout
- Kleiner Pond – 820 Rainbow Trout
- McDevitt Pond – 540 Rainbow Trout
- Middle Fork Payette River – 1,000 Rainbow Trout
- Parkcenter Pond – 420 Rainbow Trout
- Riverside Pond – 690 Rainbow Trout
- Sagehen Reservoir – 2,400 Rainbow Trout
- Weiser Community Pond – 300 Rainbow Trout
- Williams Pond – 550 Rainbow Trout
MAGIC VALLEY REGION—
- Camas Kids Pond – 1,500 Rainbow Trout
- Castle Rocks State Park Fishing Pond – 500 Rainbow Trout
- Dog Creek Reservoir – 1,000 Rainbow Trout
- Featherville Dredge Pond – 1,900 Rainbow Trout
- Filer Kids Pond and Filer Pond – 900 Rainbow Trout
- Freedom Park Pond – 1,000 Rainbow Trout
- Gavers Lagoon – 1,425 Rainbow Trout
- Hagerman Wildlife Management Area:
- Hagerman WMA Oster Lake #1 — 1,900 Rainbow Trout
- Hagerman WMA Oster Lake #2 — 350 Rainbow Trout
- Hagerman WMA Oster Lake #3 — 250 Rainbow Trout
- Hagerman WMA Oster Lake #4 — 250 Rainbow Trout
- Hagerman WMA Riley Creek Pond — 3,900 Rainbow Trout
- Little Wood Reservoir – 6,000 Rainbow Trout
- Lower Lake Creek Lake – 700 Rainbow Trout
- Penny Lake – 900 Rainbow Trout
SOUTHEAST REGION—
- Bannock Reservoir – 1,000 Rainbow Trout
- Bear River below Oneida Dam – 2,000 Rainbow Trout
- Crystal Springs Pond – 1,000 Rainbow Trout
- Devil Creek Reservoir – 2,200 Rainbow Trout
- Edson Fichter Pond – 950 Rainbow Trout
- Kelly Park Pond – 250 Rainbow Trout
- Montpelier Rearing Pond – 250 Rainbow Trout
- Twin Lakes Reservoir – 1,000 Rainbow Trout
UPPER SNAKE REGION—
- Birch Creek – 4,750 Rainbow Trout
- Henrys Fork – 5,000 Rainbow Trout
- Horseshoe Lake – 2,500 Rainbow Trout
- Island Park Reservoir – 18,500 Rainbow Trout
- Mackay Reservoir – 10,500 Rainbow Trout
- Ririe Reservoir – 18,000 Rainbow Trout and 2,200 Tiger Trout
- Rexburg City Ponds – 600 Rainbow Trout
- Ryder Park Pond (Becker Pond) – 2,000 Rainbow Trout
- Ryder Park Riverside Pond – 2,000 Rainbow Trout
- Snake River – 2,400 Rainbow Trout
- Trail Creek Pond – 400 Rainbow Trout
SALMON REGION—
- Blue Mountain Meadow Pond – 400 Rainbow Trout
- Hayden Creek Pond – 1,000 Rainbow Trout
- Hyde Creek Pond – 400 Rainbow Trout
- Kids Creek Pond – 500 Rainbow Trout
- Mosquito Flat Reservoir – 1,000 Rainbow Trout
- Paasasikwana Naokwaide Pond (South Butte Pond) – 300 Rainbow Trout
- Stanley Lake – 1,000 Rainbow Trout