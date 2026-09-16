Semana Latina de la Conservación reúne a familias para aprender a pescar y disfrutar de la naturaleza

NAMPA, Idaho — Para algunos de los niños que estuvieron en Lake Lowell, lanzar una caña de pescar fue una experiencia completamente nueva.

Durante la Semana Latina de la Conservación, familias se reunieron en el lago para participar en un evento gratuito de pesca que buscó hacer más fácil que las personas salieran al aire libre, probaran algo nuevo y disfrutaran de la naturaleza.

El evento se realizó en colaboración con la Federación de Vida Silvestre de Idaho y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

MIRA: Familias aprenden a pescar y disfrutan de la naturaleza en Lake Lowell.

Semana Latina de la Conservación reúne a familias en Lake Lowell para aprender a pescar y disfrutar de la naturaleza

Las familias recibieron cañas de pescar, carnada y orientación para aprender los conceptos básicos de la pesca, sin tener que llevar su propio equipo.

“Están proporcionando las cañas de pescar, están proporcionando los gusanos, están proporcionando el espacio para poder hacerlo. Y cuando sabes a dónde ir y sabes que las cosas que necesitas para pescar van a estar ahí, simplemente elimina algunas de esas barreras”, dijo America [apellido, si está disponible].Los organizadores dicen que proporcionar el equipo y un lugar donde las familias puedan aprender puede ayudar a que más personas tengan la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre.

Para Kyle Mackey, de la Federación de Vida Silvestre de Idaho, ver a los niños emocionarse al pescar es algo especial.

“Yo crecí pescando y no hay nada que me guste más que ver la emoción de los niños aquí, simplemente divirtiéndose, disfrutando de la naturaleza, siendo parte de ella y pescando”, dijo Mackey.Mackey también recordó cómo las experiencias al aire libre durante la infancia pueden tener un impacto duradero.

“Si no hubiera tenido esas oportunidades cuando era niño, no sé quién sería o qué estaría haciendo hoy”, dijo.La Semana Latina de la Conservación es parte de una iniciativa a nivel nacional que busca conectar a las comunidades latinas con la naturaleza y la conservación.

La celebración también coincide con el inicio del Mes de la Herencia Hispana, creando una oportunidad para unir cultura, comunidad y actividades al aire libre.

Este año, la Semana Latina de la Conservación en Idaho incluye 19 eventos en diferentes partes del Treasure Valley.

Las actividades incluyen recorridos por granjas, clases sobre cómo guardar semillas y una celebración de clausura este sábado en la Casa Irma Hayman.

Los eventos están abiertos a toda la comunidad.

Para conocer más sobre los eventos de la Semana Latina de la Conservación que se realizarán esta semana, visite idahonews6.com.

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