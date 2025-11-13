La Fundación Hispana de Idaho ve el doble de demanda en los últimos meses

NAMPA, Idaho — La Fundación Hispana de Idaho está viendo un aumento de familias que buscan ayuda con necesidades básicas como alimentos y ropa de invierno. Solo en el mes de octubre, dicen haber atendido a 160 familias, el doble de las que buscaron ayuda en septiembre.

“Los tiempos son difíciles en este momento—son tiempos difíciles para toda nuestra comunidad,” dijo Mari Ramos, directora ejecutiva de la Fundación Hispana de Idaho.

“Conseguir comida es muy difícil, y también lo es obtener frutas y verduras frescas. Cuando la gente puede llegar a la tienda, a menudo compra productos enlatados o de larga duración,” dijo Ramos.

“No se trata solo de comida, sino de construir relaciones con las personas,” dijo Ramos.

Una madre que visitó la fundación por primera vez dijo que acudió después de que se cortara la atención médica de sus hijos durante el cierre del gobierno. Describió a la organización como un salvavidas para su familia.

La Fundación Hispana de Idaho se está preparando para su evento anual "Compartir el Día" el 20 de noviembre, justo antes de las fiestas. La organización ofrece servicios integrales que incluyen asistencia alimentaria, programas de vacunación, exámenes médicos, servicios dentales y de la vista, ayuda con vivienda y asistencia legal.

