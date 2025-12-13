Grupo de folklorico de Idaho preserva las tradiciones a través de presentaciones navideñas de Las Posadas

NAMPA, Idaho — Familias de Idaho celebran tradiciones esta temporada, y Ballet Folklórico Yareth de Idaho da vida a esas historias con cada paso y cada canción, compartiendo la magia de una posada con la comunidad.

“El folklórico es parte fundamental de nuestra cultura. Muestra toda la historia de México”, dijo Marifer Ávila, instructora de Ballet Folklórico Yareth de Idaho.

MIRA | Ensayo para una de sus presentaciones—

Grupo de danza de Idaho preserva las tradiciones mexicanas de las posadas a través del folklórico

Al entrar al Centro Hispano de Idaho, se escucha la música resonando por los pasillos y a los bailarines de Ballet Folklórico Yareth de Idaho preparándose para la temporada más significativa de su cultura.

“Como grupo, hacemos todo lo posible por representar lo más auténtico posible cuando se trata de las canciones, los pasos, la narrativa y el vestuario. Todo lo que está involucrado tiene un propósito, y de la cabeza a los pies todo debe tener un significado en todo momento”, dijo Ávila.

Con cada paso y cada verso, revelan lo que realmente es una posada: llena de vida, color y comunidad. Sus presentaciones de ballet folklórico no solo celebran la temporada, sino que también ayudan a preservar ricas tradiciones de distintas regiones de México.

“Tradicionalmente en México es una gran fiesta. Es una celebración católica. Incluye una procesión, que se llama pedir posada… ir a una puerta, que te rechacen, ir a otra, que te vuelvan a rechazar, y finalmente que el anfitrión diga: ‘Está bien, pueden pasar’. Luego hay una fiesta con piñatas, música, baile y comida, además de oraciones y el arrullo del Niño Dios”, dijo Ávila.

Para Ávila, guiar a sus 30 estudiantes en cada paso y cada letra no es solo enseñar, sino asegurarse de que cada tradición se represente con corazón y autenticidad.

“Han aprendido que esto es una disciplina, ¿sabes? Quieran venir o no, están aquí. Están aprendiendo que es una responsabilidad. Es algo muy bonito que, como grupo, podemos representar lo mejor de nosotros en un escenario donde la gente pueda entretenerse y entender nuestra cultura”, ella dijo.

Su posada navideña está agotada, y el grupo asegura que ya hay planes en marcha para dar vida a más bailes en el próximo año.

