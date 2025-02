Un proyecto de ley de inmigración de Idaho recibe críticas legales de expertos

Prev Next

BOISE, Idaho — Los legisladores de Idaho están considerando una legislación que impondría la deportación de individuos que están viviendo ilegalmente en el país si cometen un crimen. Sin embargo, la propuesta ha desatado una gran controversia y preocupaciones sobre su constitucionalidad. ¿Qué tipo de crimen puede llevar a la deportación bajo este proyecto de ley? Soy su reportera local Jessica Davis, investigando lo que el proyecto de ley específicamente dice y no dice. Consulté a un experto para entender quién sería responsable de la aplicación. “Está bastante claro que este estatuto en particular, si se adopta, sería considerado inconstitucional bajo la constitución federal,” dice el ex Fiscal General David Leroy. El Proyecto de Ley 83 de la Cámara de Representantes, que recientemente pasó en la Cámara, busca facilitar la deportación de inmigrantes que viven ilegalmente en Idaho si cometen un crimen. Sin embargo, según Leroy, la deportación es un asunto federal, lo que significa que los estados no pueden determinar quién puede ser deportado y por qué. En palabras de Leroy, este proyecto de ley es "inconstitucional." RELACIONADO: La versión más reciente del proyecto de ley de inmigración de Idaho avanza en la Cámara de Representantes “El papel del estado es simplemente cooperar con el gobierno federal y hacer cumplir la ley federal, no crear nuevos crímenes estatales,” agrega Leroy. El proyecto de ley especifica que la policía solo puede imponer la deportación si están investigando otros crímenes que se hayan cometido, no basándose únicamente en el estatus migratorio. El Representante Republicano Skaug aclara que el enfoque está en atrapar a delincuentes habituales, mientras que infracciones menores como exceso de velocidad, cruzar la calle fuera del paso de peatones o no detenerse en una señal de alto no se consideran crímenes bajo este proyecto de ley. Rebecca De León, Directora de Comunicaciones de la ACLU de Idaho, expresa una profunda preocupación por el Proyecto de Ley 83. "Estamos haciendo todo lo posible para detener este proyecto de ley. Hemos estado en contacto con los legisladores para explicarles los problemas legales que presenta este proyecto de ley," dice. Si el proyecto de ley pasa por el Senado, Leroy espera que enfrente desafíos legales. “Si eso ocurre, el proyecto de ley pasará por el Tribunal de Distrito Federal en Idaho, luego al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, y potencialmente podría llegar a la Corte Suprema para su revisión.” "EN INGLÉS": "Unconstitutional": Idaho immigration bill sparks controversy and legal critique from experts Leroy enfatiza, “La Corte Suprema de los Estados Unidos cambia sus precedentes de vez en cuando, pero esta es un área donde la interpretación establecida de la Constitución de los Estados Unidos es casi absoluta. Esta es un área de supremacía para el gobierno federal, y las leyes estatales no serán toleradas.” El lunes, el Proyecto de Ley 83 de la Cámara de Representantes pasó en la Cámara con 61 votos a favor y 9 en contra, y avanzó al Senado. Nos mantendremos atentos a la legislación y lo que significará para los habitantes de Idaho. Manténgase con nosotros aquí en Idaho News Six para recibir actualizaciones. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

