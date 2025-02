La versión más reciente del proyecto de ley de inmigración de Idaho avanza en la Cámara de Representantes

Prev Next

Posted

BOISE, Idaho — La legislación sobre inmigración avanza en el Capitolio estatal. El pasado miércoles hubo una manifestación sobre el H.B. 11, que se relaciona con la inmigración, pero el lunes fue reemplazado por el H.B. 83, que aclara lo que la policía puede y no puede hacer. El copatrocinador del H.B. 83, el Representante Republicano Bruce Skaug, dice que este proyecto de ley está destinado a perseguir a los criminales. "Esto no va en contra de las personas que no se parecen a nosotros, que no hablan nuestro idioma, va en contra de personas que potencialmente están involucradas en crímenes." El H.B. 83 establece que los oficiales de la ley pueden hacer cumplir las disposiciones solo cuando una persona es detenida o investigada por la sospecha de cometer un 'delito independiente', un término no explícitamente definido en el proyecto, sin relación con su estatus de documentación. La primera ofensa de entrada ilegal se clasifica como un delito menor, y las ofensas subsecuentes pueden escalar a un delito grave. En tales casos, el estado puede iniciar el proceso de deportación si la persona es indocumentada. El copatrocinador, Republicano Jaron Crane, dijo que el proyecto de ley se presentó por primera vez en la sesión anterior pero se enmendó después de discusiones con las asociaciones de productores de lácteos y constructores de viviendas. "Desde nuestra presentación de ese proyecto de ley, grupos se han acercado, específicamente las asociaciones de productores de lácteos y constructores de viviendas, y dijeron 'Oigan, tenemos algunas preocupaciones, ¿considerarían algunas enmiendas al proyecto de ley?' Así que mi buen copatrocinador se sentó con ellos y revisó esas enmiendas, y son buenas." El Representante Demócrata Todd Achilles del Distrito 16 cuestionó por qué el estado está involucrado en un asunto federal. "No vamos a solucionar el problema de inmigración federal roto de Estados Unidos con una ley estatal cuestionablemente constitucional que penaliza a las industrias más productivas de Idaho." Achilles se refiere a una ley similar en Texas que ahora está en los tribunales. La A.C.L.U. lanzó esta declaración el lunes. "Los patrocinadores del proyecto de ley afirman que proyectos como el H.B. 83 solo apuntan a personas que supuestamente ya han cometido crímenes, pero la historia muestra que la aplicación de leyes como esta solo sirve para fomentar falsas acusaciones y perfiles raciales." El proyecto de ley pasó 61-9 el lunes. H.B. 83 ahora se dirige al Senado. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.