Mitin en apoyo a la comunidad hispana de Idaho celebrado el sábado en medio de tensiones crecientes

TWIN FALLS, Idaho — En una tarde ventosa de sábado, Victorina y Noemí Juárez se unieron a unas 50 personas más en la esquina de Blue Lakes Blvd. y Addison Ave en Twin Falls para mostrar su apoyo a la comunidad inmigrante local. Las hermanas Juárez se vistieron de forma brillante contra el frío con coloridos ponchos, conocidos como gabáns. RELACIONADO: La versión más reciente del proyecto de ley de inmigración de Idaho avanza en la Cámara de Representantes "Tienen un doble propósito," me dijo Victorina. "Es funcional, calienta, pero también representa de dónde somos, de dónde son nuestros padres y los sacrificios que hicieron para asegurarse de que tengamos una vida mejor." La orden ejecutiva del presidente Trump y la legislación de apoyo que se está considerando en el Capitolio de Idaho han generado ansiedad dentro de la comunidad hispana de Idaho, llevando a manifestaciones en apoyo de las comunidades inmigrantes. "Somos una primera generación en América, así que las luchas que he visto que mis padres pasan—todo el odio, no es justo," dijo Emily Peña, quien organizó el evento con su hermana Liz. "Siento que Jesús no querría que se esté generando todo este odio," explicó Liz. Mientras la Legislatura del Estado de Idaho delibera sobre los proyectos de ley propuestos, la comunidad hispana continúa abogando por la compasión y la comprensión en medio de tensiones crecientes. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

