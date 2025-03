La ACLU organiza la manifestación Somos Idaho en el Capitolio enfocada en inmigración

Prev Next

BOISE, Idaho — El gobernador de Idaho, Brad Little, firmó recientemente el P.L. 83, seguido inmediatamente por una demanda de la ACLU. Un juez federal bloqueó temporalmente la Ley de Cooperación y Aplicación de Inmigración durante 14 días. El domingo, un par de cientos de personas se reunieron en los escalones del Capitolio de Idaho para mostrar su apoyo a la comunidad inmigrante aquí en Idaho. "Me hace sentir muy apoyada, y me hace sentir muy orgullosa ver a la comunidad hacer un esfuerzo para expresar sus emociones, su amor por la comunidad y su descontento por la ley que se aprobó," dijo Dania Tolentino de Somos Idaho. El Proyecto de Ley 83 fue diseñado después de que se aprobó una ley similar en Texas el año pasado. Esencialmente, daría a la policía estatal la capacidad de aplicar leyes de inmigración a personas si están siendo investigadas por otro delito. "Actualmente, para todo el estado de Idaho, solo hay nueve agentes de ICE," dijo Paul Carlos Southwick, un representante legal de la ACLU Idaho. "Hay 3,000 oficiales de policía estatales y locales, y esto sería una expansión astronómica." Dania Tolentino está preocupada por lo que llama la retórica antiinmigrante en Idaho y en los Estados Unidos. Ella ve esta ley como un ataque a la comunidad inmigrante y siente que haría la vida cotidiana más difícil. "Creo que generaría mucha desconfianza en la policía," dijo Tolentino. "Se supone que debe haber restricciones, pero creo que la comunidad no lo vería así. No lo sentirían así, creo que solo haría que la gente tuviera miedo de ir a trabajar." El gobernador Little firmó el P.L. 83 el jueves, diciendo que estaba orgulloso de trabajar con los legisladores de Idaho para apoyar los esfuerzos del presidente Trump para garantizar que se apliquen las leyes de inmigración vigentes y deportar a los inmigrantes ilegales. RELACIONADO: Ley de inmigración de Idaho bloqueada por un juez Los patrocinadores del proyecto de ley dicen que esta ley tiene como objetivo frenar a los criminales inmigrantes ilegales que llegan a Idaho, y también crea un nuevo crimen para las personas que transportan inmigrantes ilegales a Idaho que han cometido un delito en otro estado. La ACLU considera que esta ley es inconstitucional, diciendo que viola la Cláusula de Supremacía que indica que un estado no puede anular la ley federal. La ACLU dice que viola la Cláusula de Comercio y están preocupados por lo vago de la ley tal como está redactada actualmente. Habrá una lucha legal por delante, ya que un juez bloqueó temporalmente la ley. La próxima audiencia será a las 10:00 a.m. del 10 de abril en el Tribunal Federal cerca del VA en Boise. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

