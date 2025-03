Ley de inmigración de Idaho bloqueada por un juez

Prev Next Idaho News 6

Un juez ha bloqueado la nueva ley de Idaho que criminaliza la entrada y re-entrada ilegal de inmigrantes indocumentados, tras una demanda de la ACLU de Idaho. El gobernador Brad Little firmó el Proyecto de Ley 83 a primera hora del jueves, otorgando a la ley estatal y a las fuerzas del orden locales la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración, pero solo si una persona ya está detenida o siendo investigada por otro delito. RELACIONADO: Proyecto de ley de aplicación de la inmigración se convierte en ley después de la firma del gobernador La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirmó que la ley es inconstitucional y conducirá a la profilación racial, en una conferencia de prensa el jueves por la tarde. “Hoy, estoy decepcionada. Estoy decepcionada de lo que se ha convertido mi estado y del aumento de la hostilidad contra los latinos y los inmigrantes”, dijo Ruby Mendez-Mota. Mendez-Mota dice que es una orgullosa hija de inmigrantes y argumenta que esta nueva ley es inconstitucional debido a los derechos que tienen las personas indocumentadas en EE.UU., como las protecciones contra registros e incautaciones irrazonables. Si la ley entra en vigor después de la suspensión temporal, la ACLU dice que podría abrir la puerta a la hostilidad hacia las personas que no se ven blancas. “Cuando no hay entrenamiento y cuando la ley es tan vaga, ahí es donde ya sea intencionalmente o no, la profilación racial entra en juego”, dijo Paul Carlos Southwick, Director Legal de la ACLU de Idaho. En un comunicado el jueves, el gobernador Brad Little escribió en parte: “… estoy orgulloso de trabajar en estrecha colaboración con mis socios legislativos para apoyar los esfuerzos del presidente Trump para asegurar que las leyes de inmigración en los libros se apliquen y para deportar a los inmigrantes ilegales”. El exvicegobernador de Idaho y fiscal general David Leroy compartió con Idaho News 6 su postura sobre la nueva ley. “Es muy probable que un estatuto de inmigración aprobado por Idaho, o cualquier otro estado, sea declarado inconstitucional según una larga serie de casos federales”, dijo Leroy el jueves por la mañana, anticipándose a que el juez bloqueara la ley. La ACLU considera que la ley no hará de la comunidad de Idaho un lugar más seguro… si entra en vigor después de que se cumplan los 14 días. “Pero no tenemos idea de cómo las fuerzas del orden estatal y local van a implementarla. Hemos presentado una moción para una orden de restricción temporal, esperamos que el juez emita una”, dijo Paul Carlos Southwick. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.



