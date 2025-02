Brad Little firma orden ejecutiva que refuerza el compromiso de Idaho con la aplicación de la ley migratoria

Prev Next Idaho News 6

BOISE, Idaho — El gobernador de Idaho Brad Little firmó el martes una orden ejecutiva destinada a mejorar la seguridad fronteriza y asegurar una aplicación más estricta de las leyes de inmigración en todo el estado de Idaho. "Como parte de mi deber de asegurar que las leyes se ejecuten fielmente, estamos tomando medidas decisivas para hacer cumplir las leyes de inmigración en Idaho", dijo el gobernador Little. "Esta orden exige que todos los departamentos y agencias estatales revisen sus políticas para asegurar el pleno cumplimiento con las leyes federales de inmigración." Bajo la nueva directiva, se ha encomendado a la Policía Estatal de Idaho cooperar plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y el Departamento de Justicia de EE. UU. Tienen la tarea de mantener la comunicación con las agencias federales si las investigaciones criminales en curso sugieren que individuos podrían haber violado las leyes federales de inmigración. El Departamento de Corrección de Idaho también colaborará con las agencias de aplicación de la ley para confirmar el estatus migratorio de los individuos antes de su liberación completa. Además, el departamento trabajará con la Comisión de Indultos y Libertad Condicional de Idaho para identificar casos en los que pueda ser en "el mejor interés de la justicia" considerar la libertad condicional con fines de deportación. "Los habitantes de Idaho han sido negativamente afectados por las políticas de frontera abierta de la administración anterior," dijo el gobernador Little. "Nuestras comunidades han visto un incremento en drogas letales, y estamos comprometidos a abordar estas preocupaciones mediante la aplicación de la ley y la protección de nuestros ciudadanos." RELACIONADO: La versión más reciente del proyecto de ley de inmigración de Idaho avanza en la Cámara de Representantes El Presidente Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas el 20 de enero, incluyendo "Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión," "Asegurando nuestras fronteras," y "Declarando una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos." La nueva orden de Idaho está destinada a alinearse con estas directrices federales. La orden no realiza cambios significativos en las políticas, sino que reafirma el compromiso de Idaho de seguir las leyes y políticas federales establecidas por el Presidente Trump. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

