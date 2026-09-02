Latino Fest regresa a Boise para celebrar 10 años de cultura latinoamericana

La música, la comida, el baile y la cultura llenarán el centro de Boise este fin de semana, mientras Latino Fest regresa al Cecil D. Andrus Park por décimo año.

La celebración anual es organizada por Raíces Latinas y reúne a personas de diferentes partes de Idaho para destacar las diversas culturas y tradiciones que forman parte de América Latina.

“Esta es su oportunidad, si son de cualquiera de estos países de América Latina, de venir y mostrar su orgullo”, dijo Ivan Castillo, miembro de la junta directiva de Raíces Latinas.

Por primera vez, la celebración de este año comenzará con un desfile.

El desfile partirá de Boise City Hall y llegará hasta Cecil D. Andrus Park, donde continuará el festival.

Los organizadores invitan a los participantes a vestir ropa o llevar banderas que representen sus países de origen.

Castillo dijo que el objetivo es celebrar a toda América Latina, en lugar de enfocarse en un solo país.

“El enfoque no es solamente un país. El enfoque son todos los países de América Latina”, dijo Castillo.

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Una vez que comience el festival, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo y baile durante toda la tarde y noche.

La programación incluye bailes tradicionales de Chile y Colombia, un DJ, la banda local Fusion Latina y La Sonora Show.

Castillo dijo que algo que conecta a muchas culturas latinoamericanas es la cumbia.

“Siempre nos preguntamos qué es lo que une a toda América Latina en el baile... y les puedo decir que la cumbia es algo que lo hace”, dijo.

La comida también será una parte importante de la celebración, con vendedores que ofrecerán platillos y sabores de diferentes partes de América Latina.

Para algunos asistentes, la comida será una oportunidad para probar algo nuevo. Para otros, podría ser un sabor que les recuerde a su hogar.

Castillo dijo que esa mezcla de culturas es lo que hace especial a Latino Fest y lo que ha ayudado a mantener el evento durante una década.

“Las diferencias que tenemos son tan pequeñas y tenemos que celebrarlas... y además podemos comer muy rico. Entonces, ¿qué más podemos pedir?”, dijo Castillo.

Más allá de la comida y el entretenimiento, Castillo dijo que el festival brinda a las comunidades latinas e hispanas de Idaho una oportunidad para contar sus propias historias y compartir su cultura.

“Es muy importante porque estamos mostrando y contando nuestra propia historia como latinos, hispanos en Idaho”, dijo.

Latino Fest se llevará a cabo este sábado en el centro de Boise.

3:30 p.m. — El desfile comienza en Boise City Hall

4 p.m. — Comienza el festival en Cecil D. Andrus Park

El evento está abierto a la comunidad y contará con música, baile, comida y actividades culturales para celebrar la herencia latinoamericana.

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