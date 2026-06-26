Ciudades de Caldwell y Nampa piden a juez federal desestimar demanda por redada en Wilder

CANYON COUNTY, Idaho — Ciudades de Caldwell y Nampa piden desestimar demanda por el operativo en La Catedral en Wilder. Las ciudades de Caldwell y Nampa, junto con sus jefes de policía, presentaron una moción solicitando a un juez federal que desestime las reclamaciones en su contra dentro de la demanda por derechos civiles relacionada con el operativo realizado en octubre de 2025 en La Catedral, en Wilder.

La demanda fue presentada en febrero por la ACLU de Idaho y abogados de la ACLU nacional en representación de varias familias que estuvieron presentes durante el operativo. Entre los demandantes se encuentra Juana Rodríguez, una madre que Idaho News 6 entrevistó en exclusiva tras el operativo y quien asegura que fue inmovilizada con cinchos de plástico mientras no podía atender a su hijo de tres años.

"Le pregunté a uno de los agentes: '¿Puede por favor quitarme las ataduras? Mi hijo me necesita en este momento'", dijo Rodríguez.

La demanda nombra como demandados a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Condado de Canyon, las ciudades de Caldwell y Nampa, así como a altos funcionarios de las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal.

Los demandantes alegan que más de 200 agentes federales, estatales y locales participaron en el operativo, durante el cual cientos de personas fueron detenidas ilegalmente. Según la demanda, entre los afectados había niños que permanecieron retenidos durante horas, personas inmovilizadas con cinchos de plástico y asistentes a quienes se les negó acceso a comida, agua y baños.

Además, sostienen que los asistentes latinos fueron objeto de un trato discriminatorio.

"Utilizar la etnicidad y la raza para señalar a una comunidad en particular es inconstitucional, y eso lo vamos a demostrar en la corte", dijo Leo Morales, de la ACLU de Idaho, en una entrevista realizada en febrero.

El director legal de la ACLU de Idaho, Paul Southwick, también señaló que el número de personas detenidas hace que el caso sea inusual.

"Pero también la enorme cantidad de personas que fueron detenidas: 400 personas. No hemos visto algo así en ninguna otra parte del país", dijo Southwick.

En la moción presentada el martes, los abogados de Caldwell y Nampa sostienen que la demanda no presenta suficientes hechos para establecer una reclamación legal contra las ciudades o sus jefes de policía, Rex Ingram y Joe Huff.

Según los documentos judiciales, oficiales de ambos departamentos colaboraban con autoridades federales durante la ejecución de una orden de cateo relacionada con una presunta investigación de apuestas ilegales en el hipódromo La Catedral, dirigida contra cinco personas.

La moción cita que los agentes pueden detener temporalmente a las personas presentes mientras se ejecuta una orden de cateo y tomar medidas razonables para mantener la seguridad en el lugar.

Los abogados argumentan además que la demanda no demuestra que Ingram o Huff hayan violado personalmente los derechos constitucionales de los demandantes ni identifica acciones específicas realizadas por funcionarios de Caldwell o Nampa.

También sostienen que la demanda no presenta hechos que demuestren que alguno de los dos jefes de policía haya actuado con la intención de discriminar a personas latinas o que haya ordenado personalmente el uso de cinchos de plástico, la negación de comida o agua, interrogatorios sobre estatus migratorio o cualquier otra conducta discriminatoria.

Asimismo, las ciudades solicitan que se desestimen las reclamaciones en su contra, argumentando que los demandantes no identificaron ninguna política oficial ni una práctica establecida de Caldwell o Nampa que haya provocado las presuntas violaciones constitucionales.

Idaho News 6 se comunicó con ambas partes sobre los nuevos documentos judiciales, pero no recibió respuesta.

Por separado, las cinco personas acusadas penalmente en la investigación tienen previsto iniciar su juicio federal el próximo 14 de septiembre.

Idaho News 6 continuará dando seguimiento tanto al proceso civil como al caso penal y ofrecerá actualizaciones conforme avance el proceso judicial.

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