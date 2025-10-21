105 detenidos en redada federal en pista de carreras de Wilder, dice ICE

CANYON COUNTY, Idaho — Una gran operación policial se lleva a cabo en una pista privada en Peckham Road en Wilder.

Funcionarios federales de inmigración dicen que 105 personas fueron arrestadas durante el fin de semana durante una operación en La Catedral Arena en Wilder.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado a Idaho News 6 que sus oficiales “desmantelaron una empresa ilegal de carreras de caballos, peleas de animales y apuestas” en la propiedad. Los arrestos fueron parte de un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias policiales.

Brady Caskey / Idaho News 6 Canyon County Sheriff, Kieran Donahue talks to the public while riding horseback.

“Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, estamos desmantelando redes criminales en los Estados Unidos”, dijo la agencia.

La declaración llega después de que el FBI confirmara que cuatro personas fueron detenidas el domingo, y una quinta el lunes, en relación con un presunto negocio ilegal de apuestas en el mismo lugar.

