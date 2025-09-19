Excursión gratuita de observación de aves en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Deer Flat

CALDWELL, Idaho — Es la temporada de observación de aves, con muchas especies migrando a través de nuestro valle.

El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Deer Flat y el Idaho Sierra Club vieron una oportunidad de dar la bienvenida a todos.

Observación de Aves Bilingüe Celebra la Semana de la Conservación Latina en Idaho

"Simplemente se trata de llevar a todos al aire libre, sacando a la gente de casa de una manera divertida y accesible," dijo Amanda Reed, organizadora del capítulo de Idaho Sierra Club.

Miembros de la comunidad de todas las edades asistieron al evento gratuito y bilingüe de observación de aves como parte de la Semana de Conservación Latina.

Los organizadores dicen que se trata de hacer que la naturaleza sea inclusiva para todos.

"Ampliar el acceso al idioma en espacios al aire libre, especialmente cuando se trata de educación sobre aves," dijo Amanda Reed, organizadora del capítulo de Idaho Sierra Club.

La voluntaria Melissa Murillo lideró al grupo, enseñándoles sobre las aves y sus hábitats.

Habló en español, y luego tradujo al inglés.

"Sé un poquito de español, así que más o menos entiendo," dijo Katie Rust, miembro de la comunidad.

Para Rust, el evento le mostró cómo la comunidad está creando espacios más acogedores.

"Reunir a todos, no debería haber desconexión," dijo Rust.

Para algunos, fue una oportunidad para practicar su español con términos técnicos.

"Para personas como yo, hablo español pero no tengo muchas oportunidades de usarlo o practicarlo… se sintió como ejercitar ese músculo. Algunas palabras en el mundo de la observación de aves son muy técnicas y biológicas," dijo Melissa Murillo, voluntaria del Sierra Club.

Y para otros, fue una oportunidad para conectar con su comunidad.

"Es genial ver a otros latinos y latinas aquí, reuniéndose para celebrar la naturaleza y las aves. Y también es lindo convivir con otros 'nerds' de las aves," dijo Melissa Murillo, voluntaria del Sierra Club.

