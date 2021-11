Un restaurante en Caldwell regresa a la comunidad este Día de Acción de Gracias

Evelyn Avitia

Posted at 10:31 AM, Nov 26, 2021

CALDWELL, Idaho — El restaurante Amano regresó a la comunidad este Día de Acción de Gracias con el segundo anual “Pozole for Familias” evento. Amano abrió sus puertas para todos y regalo pozole rojo y un espacio para donde la gente podía comer. El pozole es una sopa tradicional de México, que reúne a las familias. La sopa está hecha con carne y hominy y puede ser aderezada con ingredientes como repollo, cebolla, salsa y limón. Los dueños de Amano estuvieron afectados por la pérdida de seres queridos por COVID-19, y entendieron que otros en la comunidad pueden estar sufriendo por la pandemia. También saben que las navidades pueden proporcionar dificultades financieras adicionales. Al organizar este evento, la dueña Rebecca Alamilla dijo que esperan dar a la comunidad que le ha dado tanto en los dos años que han estado abiertos. El evento fue gratis, pero se aceptaron donaciones a beneficio de la organización Inclusive Idaho. “Tenemos algunas oportunidades aquí en Idaho para crecer y convertirse en un mundo más inclusivo. Y qué gran organización para trabajar con,” dijo Alamilla La directora ejecutiva de Inclusive Idaho, Whitney Mestelle, dijo que colaborar con Amano fue un sí fácil. “Estaba emocionado de venir y pasar parte de mi Acción de Gracias aquí, conocer a las personas que no sólo están comiendo la comida, pero donando a nuestra organización y ayudar en la manera que podamos,” dijo Mestelle. Los fondos recibidos de Amano serán utilizados por Inclusive Idaho para crear kits de supervivencia para las vacaciones. Mestelle dijo que los kits incluirán una tarjeta de regalo de $200 tiendas de comestibles, pases de autobús, pases de día familiar YMCA y estipendio de $150 utilidades. Amano y Inclusive Idaho comparten el objetivo de dar y conectar con su comunidad.

