Todos en Ada, Boise, Elmore y Valley son elegibles inmediatamente para la vacuna

Este articulo fue originalmente publicado por Jacob Scholl y Nicole Foy de Idaho Statesman. Read this story in English Todas las personas mayores de 16 años en los condados de Ada, Boise, Elmore y Valley son elegibles inmediatamente para ser vacunados. Los funcionarios de Salud del Distrito Central en Boise anunciaron el cambio en eligibilidad el martes, un día después de que el estado abrió las vacunas para todas las personas en Idaho con una condición médica. También las personas en el Southeastern Idaho Public Health District en Pocatello serán elegibles desde el miércoles a las 9 de la mañana. Las personas interesadas en obtener la vacuna en los condados de Bannock, Bear Lake, Bingham, Butte, Caribou, Franklin, Oneida y Power pueden llamar 208-234-5875 o registrarse en linea siphidaho.org/coronavirus.php Puede encontrar más información sobre la vacuna COVID-19 en https://covidvaccine.idaho.gov. Los dos distritos de salud pública ampliaron la elegibilidad para la vacuna una semana antes de lo planeado. Las vacunas estarían disponibles en Idaho para cualquier persona de 16 años o más a partir del lunes 5 de abril. Según un comunicado de prensa de CDH, un “aumento significativo” en la asignación de vacunas estatales y las vacunas recibidas de recursos federales ha aumentado la cantidad de vacunas disponibles en el distrito de salud. Los funcionarios de salud estatales permitieron que distritos de salud pública separados determinaran si podían avanzar con los grupos de elegibilidad más rápidamente. Los distritos de salud del norte de Idaho también ampliaron la elegibilidad esta semana, ya que los proveedores de vacunas vieron citas sin completar y disminuyó la demanda por las vacunas. Las vacunas de Pfizer son las únicas aprobadas para jóvenes de 16 y 17 años, pero las tres vacunas aprobadas por los Estados Unidos están permitidas para adultos. Los funcionarios de salud recomiendan recibir cualquier vacuna disponible. CDH también ha agregado información a su lista de proveedores de vacunas para mostrar qué marca de vacuna se está recibiendo a través de asignaciones estatales, locales y federales. Si bien los proveedores de vacunas pueden tener una vacunas de una marca específica, el comunicado señala que se pueden ofrecer diferentes vacunas en diferentes entornos. Algunas marcas pueden estar designadas para una clínica de vacunas en el lugar de trabajo, mientras que otras se ofrecen al público en general. Aquellos que buscan una vacuna pueden usar la herramienta de registro del estado para inscribirse y ser agregados a una lista que los proveedores de vacunas usan para conectar a las personas cuando hay vacunas disponibles. Para aquellos que no tienen Internet, las citas se pueden programar por teléfono llamando al 208-321-2222 entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m., de lunes a viernes.

