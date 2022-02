Recursos, esfuerzos para combatir la desinformación de COVID-19 en la comunidad Latina

Posted at 5:40 PM, Feb 02, 2022

To read this article in Spanish, click here. Durante un tiempo en que la comunidad Latina puede fácilmente ser víctima de la desinformación, los trabajadores de salud de la comunidad local y los líderes Latinos están trabajando para que la comunidad desatendida tenga acceso a información confiable. COVID-19 afecta directamente a la comunidad Latina de Idaho, donde casi el 13% de la población se identifica como Hispana o Latina. En 2020, el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho informó que COVID-19 fue la principal causa de muerte para la comunidad. Mientras la pandemia continúa, la directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho, Margie Gonzalez, dijo que quiere que los Latinos de Idaho tomen precaución. “Esta pandemia es verdadera,” dijo Gonzales. “Mucha gente piensa que es algo que va pasar que no nos va afectar, pero muchísima de nuestra gente se ha muerto.” Cuando se trata de acceder noticias de coronavirus, los Latinos tienen un 57% más de probabilidades de utilizar medios sociales como fuente principal de información, reportado por Nielsen. Esto hace que la desinformación sea difundida por personas como líderes públicos, celebridades e influencers utilizando plataformas como Facebook y WhatsApp más fácil. Luis Lagos, director del programa de extensión comunitaria para la Residencia de Medicina Familiar de Idaho, dijo que la información falsa que se difunde en los medios sociales impacta directamente a la comunidad Latina. “Como comunidad vulnerable, verdad que somos, como una comunidad que somos trabajadores esenciales en una gran mayoría, y que tenemos que salir,” Lagos dijo. “Nosotros somos los que vamos estar en la línea de fuego y eventualmente somos los que nos vamos a ver afectados.” La Residencia de Medicina Familiar de Idaho ofrece clínicas de vacunas que trabajan directamente con inmigrantes y trabajadores agrícolas. Lagos dijo que los pacientes han expresado su preocupación por la seguridad de la vacuna. Algunos creen que la vacuna contiene COVID-19 y los puede enfermar, cambia su ADN y contiene efectos a largo plazo. “Mi mensaje a la comunidad Latina es que se vacunen", dijo Lagos. "Esto es algo que tenemos culturalmente, las vacunas siempre han existido en nuestros países". Irene Ruiz es cofundadora de la organización Alianza de Recursos para Inmigrantes en Idaho. Con la pandemia en curso, Ruiz dijo que compartiendo información con la comunidad sigue siendo un recurso necesario “Hasta mis padres han oído cosas que no son ciertas, y yo les digo: 'No, eso no está pasando', dijo Ruiz. La Alianza de Recursos para Inmigrantes ha trabajado para proporcionar información confiable a los Latinos a través de webinars y videos educativos de COVID-19, invitando a médicos bilingües que pueden responder a las preguntas que tiene la comunidad. La organización también ha donado comida y dinero para ayudar a las personas en necesidad a que paguen sus cuentas. “Para nosotros es importante apoyar la comunidad que nos trae comida en nuestras mesas que hacen esos trabajos muy importantes,” Ruiz dijo. Un recurso crucial y confiable para la comunidad Latina de Idaho han sido las estaciones de radio Mexicanas. En los Estados Unidos, el 62% de los Hispanos dicen que la radio es una buena fuente de información para recibir información durante la pandemia, según Nielsen. Para la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho, trabajar con las estaciones de radio les ha ayudado a alcanzar una audiencia más amplia y compartir información confiable. “Usted tiene el poder de llamar a cualquier estación Mexicana o poder contactarse con el distrito de salud de su comunidad para aprender más,” Gonzalez dijo. Más de dos años después de la pandemia, los trabajadores de salud comunitarios y los líderes Llatinos continúan asegurando que la comunidad Latina de Idaho tendrá acceso a la información confiable en la era moderna de la desinformación. Para acceder la página de recursos de la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho, haz clic aquí.

