Posted at 9:31 AM, Sep 16, 2021

¿Qué significan las normas de atención en caso de crisis? Las normas de atención de crisis se implementan en circunstancias extremas cuando hay más personas que necesitan atención médica que recursos disponibles para ayudar a todos. Esto establece un marco para que los trabajadores de la salud prioricen cómo usar los recursos y a quién ayudar primero. El plan “ Idaho Crisis Standards of Care ” se activará durante situaciones de desastre en las que los normas habituales de atención no sean posibles por la escasez de recursos, y es necesario equilibrar las necesidades de la comunidad con las necesidades de los individuos”. El término “recursos” puede aplicarse al espacio del hospital, el personal, las camas de pacientes y los suministros médicos, entre otras cosas. Cómo se activa Para solicitar una designación de normas de atención en caso de crisis, un hospital o grupo de hospitales debe realizar una solicitud formal de recursos al estado. Deben demostrar que han agotado todos los recursos y vías posibles para hacer frente a una afluencia anormal de pacientes y no pueden trasladar a los pacientes a otras instalaciones. También deben demostrar que la prestación de atención médica en todo el sistema se ve afectada constantemente– no solo los servicios de emergencia, pero también las cirugías y otros tratamientos que tiene que retrasarse porque el personal y los recursos son reasignados. La solicitud va al Departamento de Salud y Bienestar de Idaho. El Comité Asesor Médico de Desastres del Estado de Idaho, o SIDMAC, considera la solicitud. Por último, el director de IDHW toma la decisión de activar las normas de crisis. ¿Qué partes del estado están afectadas? Las normas de atención en caso de crisis han estado implementados en el norte de Idaho desde el 6 de septiembre. Los normas de atención en caso de crisis se han establecido en todo el estado iniciando el 15 de septiembre. Cómo funciona Los pacientes son evaluados cuando llegan al hospital y codificados por un color o un número que evalúa cuál es la probabilidad de supervivencia y qué tan urgente es su necesidad de atención. Esto evalúa cosas como si un paciente necesita atención inmediata versus si está estable y puede tratarse con una prescripción. También tiene en cuenta situaciones como si el paciente necesita un solo servicio, como una radiografía, o si necesita varios servicios con un problema de tiempo crítico. Las necesidades y la probabilidad de supervivencia son las que ayudan a los trabajadores de la salud a determinar qué pacientes reciben atención inmediata y quiénes van a esperar para recibir atención médica.

Los pacientes podrían tener que esperar mucho más para recibir atención y podrían recibir atención en áreas improvisadas, como salas de conferencias o pasillos.

Los pacientes más enfermos podrían recibir solo cuidados de la comodidad y no intervenciones que salvan vidas.

El hospital seguirá evaluando a los pacientes. Los pacientes podrían actualizarse para recibir más tratamiento si los recursos permiten.

Para los equipos de EMS, los planes en torno a su respuesta pueden cambiar. Es posible que rechazar las llamadas que no presenten una amenaza potencial evidente para la vida, o EMS podrían utilizar personal que no son certificados para atender las llamadas emergentes, de acuerdo con el plan.

Para servicios ambulatorios, algunos servicios seria diferido por completo, como la terapia física. Los hospitales podrían ser forzados a adaptar los servicios y lugares para la rehabilitación cardíaca o de accidentes cerebrovasculares y la terapia del cáncer para minimizar el riesgo de exposición al COVID-19. También podrían convertir salas de conferencias o aulas a áreas de atención al paciente.

Para servicios quirúrgicos, los hospitales podrían aplazar cirugías que no son esenciales para preservar la vida y las que no son necesarias para facilitar el alta hospitalaria. El personal que se utiliza normalmente en cirugía puede ser reasignado a servicios de atención más emergente. This article was written by the staff at Idaho Reports.

