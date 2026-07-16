Salud confirma caso de murciélago con rabia en el condado de Blaine

El Distrito de Salud Pública del Sur Central de Idaho (SCPHD, por sus siglas en inglés) confirmó que un murciélago capturado en el condado de Blaine dio positivo a la prueba de rabia, marcando el primer caso registrado este año en la región centro-sur del estado.

Aunque durante 2026 se han identificado otros murciélagos con rabia en distintas partes de Idaho, este es el primer caso confirmado en la jurisdicción del SCPHD.

Las autoridades de salud recuerdan que la rabia es una enfermedad viral que puede ser mortal tanto para las personas como para los animales si no se trata a tiempo. Por ello, recomiendan evitar cualquier contacto con murciélagos y asegurarse de que perros, gatos y caballos estén al día con su vacuna contra la rabia.

"Dado que las mordeduras de murciélago pueden pasar desapercibidas, las personas no siempre se dan cuenta de que han estado expuestas", explicó Jacob Ward, gerente del Programa de Epidemiología del SCPHD. "Ante cualquier posibilidad de contacto con un murciélago, es importante buscar atención médica de inmediato. Un tratamiento oportuno es altamente eficaz para prevenir la rabia tras una exposición".

Los funcionarios enfatizan que los murciélagos cumplen un papel importante en el ecosistema y que la mayoría no porta el virus. Sin embargo, son los únicos animales en Idaho que transmiten la rabia de forma natural.

Si encuentra un murciélago, las autoridades recomiendan mantener la distancia y no intentar tocarlo, atraparlo o matarlo, a menos que exista la preocupación de que una persona haya tenido contacto con el animal. En ese caso, solo debe intentarse capturarlo si puede hacerse de manera segura, evitando el contacto directo y utilizando guantes gruesos.

Quienes crean haber tenido contacto con un murciélago deben buscar atención médica de inmediato y comunicarse con un epidemiólogo del SCPHD llamando al (208) 737-5912 o al (208) 737-5971. Las autoridades también piden no llevar murciélagos vivos a las oficinas del distrito de salud.

Cómo protegerse de la rabia

No toque un murciélago sin proteger sus manos.

Si existe la posibilidad de haber tenido contacto físico con un murciélago, busque atención médica de inmediato y comuníquese con el departamento de salud para coordinar las pruebas.

Mantenga vacunadas a sus mascotas, incluidos los caballos.

Selle los agujeros y aberturas en el exterior de su vivienda y asegúrese de que las mosquiteras estén bien instaladas. Los murciélagos pueden entrar por espacios tan pequeños como una moneda de 25 centavos.

Las autoridades señalan que los trabajos para evitar el ingreso de murciélagos a las viviendas suelen ser más efectivos después de que la mayoría haya migrado durante el otoño.

