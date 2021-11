El restaurante Amano en Caldwell ofrecerá pozole gratis durante el Día de Acción de Gracias

KIVI

Posted at 8:49 PM, Nov 24, 2021

CALDWELL, Idaho — Un restaurante en Caldwell ofrecerá un plato de pozole rojo gratis durante el Día de Acción de Gracias. Amano realizará el evento Pozole para Familias este jueves, donde también aceptarán donaciones monetarias para beneficiar a una organización local sin fines de lucro, Inclusive Idaho. Rebecca Alamilla, copropietaria de Amano dijo que los fondos ayudaran a crear paquetes navideños para familias en la comunidad. Los paquetes vendrán con tarjetas de regalo para comprar comestibles, fondos para pagar facturas de servicios públicos, pases diarios para tener acceso al Treasure Valley YMCA y otros recursos. Poder of Idaho e Inclusive Idaho están trabando juntos para crear los paquetes. El pozole puede ser para llevar o disfrutarlo en el restaurante. Amano comenzará a servir el pozole a las 11:00 a.m. a 2:00 p.m. “Para toda la gente si haya perdido su trabajo, sus hogares. Aquí en el espacio no se le va a preguntar nada y solamente vengan y se les va a dar un plato de pozole”, mencionó Salvador Alamilla, dueño y cocinero de Amano.

