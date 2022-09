Posted at 5:37 PM, Sep 16, 2022

“¡Viva México, Viva México!”, gritó Ricardo Gerardo Higuera, Presidente del Cónsul de Boise México. El 16 de Septiembre marca el Día de la Independencia de México, una de las fiestas más importantes para los Mexicanos. El Centro Cultural Hispano de Idaho y el Consulado de México organizaron un evento el jueves por la noche para dar inicio a la celebración. "Creo que es muy importante mantener la cultura, y creo que tener este tipo de fiesta enorgullece a la comunidad", dijo Humberto Fuentes, Presidente del Centro Cultural Hispano de Idaho. Como cualquier fiesta tradicional, las festividades reunieron a muchos mientras disfrutaban de la música, la comida, la familia y, por supuesto, mucho baile. "Así es como celebramos nuestra herencia al compartir estas actuaciones. Este año hemos realizado este evento, pero hemos realizado muchos otros eventos en los últimos años donde practicamos y nos preparamos con nuestra comunidad. Unámonos todos para celebrar el Día de la Independencia de México,” dijo Monteen-Alyse Ebert, Instructora de Danza de Oyamel Folclórica. Como tradición en México, suenan las campanas de la ciudad, recreando el llamado a las armas del año 1810, conocido como el Grito. El grito para derrocar el dominio español y luchar por la independencia. El presidente del Consulado de México en boise tira repetidamente de una banda larga para hacer sonar una campanilla. Asi tamzbien, en Idaho, el cónsul presidente de México, Ricardo Gerardo Higuera, sonó por primera vez la réplica enviada desde Jalisco.

