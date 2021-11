Ada, Canyon County results: November consolidated elections

Results for Ada, Canyon County Consolidated elections are in. All results are unofficial for now.

Ada County results



BOISE CITY COUNCIL DISTRICT 1 Luci Willits 49.7 David L. Jones 9.0 Laura Metzler 41.3

BOISE CITY COUNCIL DISTRICT 3 Lisa E. Sanchez 63.3 Greg MacMillan 32.0 Maria Santa Cruz-Cernik 3.0 Nicholas Domeny 1.7

BOISE CITY COUNCIL DISTRICT 5 Steve Madden 16.6 Holli Woodings 50.1 Katie Fite 22.4 J. "Crispin" Gravatt 10.8

EAGLE CITY COUNCIL Helen Russell 31.5 Marc "Captain" Degl'Innocenti 19.7 Melissa Grindlesperger 29.0 James Lemon 19.8

GARDEN CITY MAYOR John G. Evans 62.6 Hannah Ball 37.4

GARDEN CITY CITY COUNCIL Teresa Jorgensen 29.4 Bill Jacobs 31.4 Greta Mohr 18.0 John McCrostie 21.1

KUNA CITY COUNCIL Tyson Garten 15.2 Martha Drake 21.3 John B. Laraway 26.4 Jeff Marler 19.2 Chris Bruce 17.9

MERIDIAN CITY COUNCIL SEAT 2 Joe Borton 66.3 Hunter Wolf 33.7

MERIDIAN CITY COUNCIL SEAT 4 Treg A. Bernt 57.7 Adam L. Nelson 42.3

MERIDIAN CITY COUNCIL SEAT 6 Luke Cavener 55.5 Scott Garbarino 5.9 Mike Hon 38.5

STAR CITY COUNCIL SEAT 3 Kevan Wheelock 79.5 Ashley Freeman 20.5

KUNA SCHOOL TRUSTEE ZONE 3 Eleanor Hurst 33.7 Kyrsti Bruce 30.6 Sallie Ann McArthur 35.7

KUNA SCHOOL TRUSTEE ZONE 4 Kim Nixon 69.1 Mike Ambler 30.9

WEST ADA SCHOOL TRUSTEE ZONE 1 Lori Ann Frasure 54.5 Brent Hart 45.5

WEST ADA SCHOOL TRUSTEE ZONE 3 Anita M. Beckman 50.2 Angie Redford 49.8

EAGLE FIRE COMMISSIONER DISTRICT 1 Brad Pike, Sr. 100.0

EAGLE FIRE COMMISSIONER DISTRICT 3 Kent Hemseri 27.3 Josh Tanner 72.7

Ada County bond, levy results



BOISE CITY SEWER DISTRICT BOND In favor 83.0 Against 17.0

WEST ADA JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2 SUPPLEMENTAL LEVY In favor 54.9 Against 45.1

Canyon County results



CALDWELL CITY MAYOR Chris Trakel 19.31 Jarom Wagoner 47.45 Jorge D. Arancivia 1.73 Nicole Hyland 6.57 John McGee 24.94

CALDWELL CITY COUNCIL SEAT 1 Brad Doty 33.99 Joe Martinez 19.04 Mike Pollard 24.12 Brett Slaughter 22.85

CALDWELL CITY COUNCIL SEAT 2 Dennis Callsen 26.29 Shawn Harman 17.97 Florina Ruvio 24.68 Chuck Stadick 31.06

CALDWELL CITY COUNCIL SEAT 3 John Carter 13.03 Robert M. Hopper 37.93 Diana Register 34.94 Zachary Strong 14.09

GREENLEAF CITY COUNCIL SEAT 3 Rachel Brobeck 60.00 Kurt Kopadt 40.00

GREENLEAF CITY COUNCIL SEAT 4 Daniel F. Hyer 78.89 Brandon Shores 21.11

MIDDLETON CITY COUNCIL 4 YEARS Jeff Garner 29.19 Rob Kiser 35.81 David Murray 35.00

NAMPA CITY MAYOR Jerrold P. Smith 11.05 Debbie Kling 88.95

NAMPA CITY COUNCIL SEAT 1 Victor Rodriguez 75.63 Rebecca L. Fisk 24.38

NAMPA CITY COUNCIL SEAT 3 Natalie Jangula 46.00 Jeff Cornilles 54.00

NAMPA CITY COUNCIL SEAT 4 Rosie Soto Mustic 35.14 Randy Haverfield 64.86

NOTUS CITY MAYOR David Porterfield 55.56 Randall Taylor 44.44

STAR CITY COUNCIL SEAT 3 Ashley Freeman 0.00 Kevan Wheelock 100.00

CALDWELL SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 1 Trish Robertson 69.39 Brittany Gish 30.61

MIDDLETON SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 1 Jay Clark 53.67 Aleisha McConkie 46.33

MIDDLETON SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 2 Kirk Adams 42.21 Cindee Galvin Powell 57.79

NAMPA SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 3 Tracey Pearson 52.69 Chandra Reyna 47.31

NAMPA SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 4 Brook D. Taylor 44.54 Sarah Riley 55.46

NAMPA SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 5 Patrick Tanner 51.23 Jeff Kirkman 48.77

PARMA SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 2 Paige Goodson 46.43 Unassigned write-in 53.57

KUNA SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 4 Mike Ambler 23.53 Kim Nixon 76.47

VALLIVUE SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 1 Clay Christensen 63.35 Jeff Forsberg 14.75 Jackie Groves 21.89

WEST ADA SCHOOL BOARD TRUSTEE ZONE 1 Lori Ann Frasure 57.14 Brent Hart 42.86

WEST ADA JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 2 SUPPLEMENTAL LEVY In favor 5.56 Against 94.44

NAMPA FIRE SUB DISTRICT 2 Paul Jones 50.08 Kenny Wroten 49.92