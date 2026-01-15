WATCH LIVE: Treasure Valley Partnership hosts first Regional Town Hall in Nampa

NAMPA, Idaho — On Wednesday at 6 p.m. MT, The Treasure Valley Partnership will host a Regional Town Hall at the Nampa City Hall Council Chambers to discuss ongoing challenges facing local municipalities and stakeholders.
The event will feature what organizers call an "open conversation on growth, public safety, infrastructure, and quality of life." Speakers will include Nampa Mayor Rick Hogaboam, Boise Mayor Lauren McLean, Eagle Mayor Brad Pike, Kuna Mayor Joe Stear, Star Mayor Trevor Chadwick, and Canyon County Commissioner Zach Brooks.
WATCH LIVE: Regional Town Hall
