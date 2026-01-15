Local National Weather Sports Traffic Watch Now
13  WX Alerts
NewsLocal NewsIn Your NeighborhoodNampa

Actions

WATCH LIVE: Treasure Valley Partnership hosts first Regional Town Hall in Nampa

City of Nampa.jpg
CITY OF NAMPA
The public listens to municipal leaders during a Nampa City Council Meeting on 1/8/25.
City of Nampa.jpg
Posted

NAMPA, Idaho — On Wednesday at 6 p.m. MT, The Treasure Valley Partnership will host a Regional Town Hall at the Nampa City Hall Council Chambers to discuss ongoing challenges facing local municipalities and stakeholders.

The event will feature what organizers call an "open conversation on growth, public safety, infrastructure, and quality of life." Speakers will include Nampa Mayor Rick Hogaboam, Boise Mayor Lauren McLean, Eagle Mayor Brad Pike, Kuna Mayor Joe Stear, Star Mayor Trevor Chadwick, and Canyon County Commissioner Zach Brooks.

WATCH LIVE: Regional Town Hall

For Canyon County happenings, news, and more— join our Facebook Group: 2C Neighborhood News - Nampa, Caldwell, Middleton

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Meet your Nampa reporter Keith Burrell