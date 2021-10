Organización trabajando para detener el acoso sexual contra trabajadoras agrícolas

Posted at 6:12 PM, Oct 13, 2021

MAGIC VALLEY — Según a Justice for Migrant Women, el 80% de las trabajadoras agrícolas encuestadas en California dijeron que han sufrido acoso sexual. Poder of Idaho, una organización sin fines de lucro, dice que esto también es un problema en el estado de Idaho, pero que no se denuncia. “Nuestro colega del departamento de trabajo ha realizado presentaciones y reuniones increíbles sobre cómo las trabajadoras agrícolas no denuncian el acoso sexual y la agresión sexual en el lugar de trabajo. Quizás reciba una queja al año y lo que sabemos es que está sucediendo más que eso ”, dijo Estefania Mondragon, directora ejecutiva de Poder of Idaho. Después de recibir una subvención, Poder of Idaho inició su proyecto Sana Hermana para obtener más información sobre por qué estos casos no se denuncian. El proyecto Sana Hermana incluye cinco sesiones de escucha con mujeres trabajadoras agrícolas en todo el estado de Gem. “Conocemos algún factor sospechoso, sabes que algunas personas pueden ser indocumentadas o tener miedo de perder su trabajo, cosas así serían algunas de las razones, pero queríamos saber de las mujeres mismas”, dijo Mondragon. Poder of Idaho dice que la mayoría de las trabajadoras agrícolas desconocen sus derechos, que es una de las razones por las que estos casos no se denuncian. “Lo que hemos decidido hacer es tener una sesión de escucha durante una hora y luego la siguiente hora hablamos de conocer sus derechos. Así que traemos a gente de la ACLU para que conozcan sus derechos de capacitación ", dijo Mondragon. A principios de este año, los estudiantes de la Universidad de Idaho crearon conciencia sobre este tema mediante el uso de pañuelos. Beatrice Santiago, quien creció trabajando en el campo con su familia, dice que recordó haber escuchado historias de mujeres que fueron acosadas sexualmente mientras trabajaban en el campo, pero que tenían demasiado miedo para hablar. Esto la llevó a preocuparse por su seguridad. “Recuerdo que me preocupé porque no podía ver a ninguna de mis hermanas ni a mi mamá porque habíamos escuchado historias sobre mujeres que eran acosadas. Esa es la razón por la que trato de usar ropa abultada porque no aprecio los comentarios ", dijo Santiago. En lugar de encuestar a las mujeres sobre lo que han experimentado, el proyecto Sana Hermana de Poder of Idaho está adoptando un enfoque diferente para ayudar a las sobrevivientes a sentirse más cómodas con la apertura. “Para nosotros, nuestra gente no está acostumbrada a hacer encuestas. No somos personas que voluntariamente vayan a revelar nuestra información. La forma en que podemos recopilar datos es la forma en que cuenta historias, y esa es la forma más auténtica de hacerlo ", dijo Mondragon. La organización organizará cinco sesiones de escucha y espera trabajar con los agricultores para encontrar soluciones. “También podemos descubrir la mejor manera de ayudarlos y no solo tratar de ayudarlos cuando la violencia les está sucediendo, sino también cómo prevenirla”, dijo Mondragón. Para obtener más información sobre este proyecto, puede visitar el sitio web de Poder of Idaho.

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.