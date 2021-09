Las organizaciones de Idaho continúan luchando contra la desinformación dirigida a los latinos

KSAW

MAGIC VALLEY — Aunque las estaciones de radio de todo el país han desempeñado un papel clave al brindar información confiable sobre el COVID-19 a la comunidad de habla hispana, algunas también han jugado un papel en la difusión de información errónea. Y las estaciones de radio del Valle Mágico no son una excepción. “He escuchado dos o tres estaciones de radio en este mismo mercado, de Twin Falls y de Burley, donde los locutores de radio han animado a la gente a no vacunarse. Y he alentado a la gente a tomar ivermectina," dijo Benjamin Reed, locutor de radio de la estación de radio La Perrona en Jerome. Para La Perrona Radio, la lucha contra este tipo de desinformación dirigida a la comunidad latina ha continuado desde el inicio de la pandemia. “Creo que creamos una especie de atmósfera de promoción de la vacuna, promoviendo una agenda con una base muy científica. Hace dos semanas tuve una gran entrevista con un médico que me brindó el CDC," dijo Benjamin Reed, locutor de radio de la estación de radio La Perrona. A medida que la información errónea continúa dirigiéndose a la población latina, La Perrona Radio ha trabajado con el Distrito de Salud Pública Centro Sur y otros funcionarios de salud para continuar sus esfuerzos y combatir este problema. “Tenemos una reunión mensual y ahora estamos hablando de una reunión bimestral en la que discutimos la estrategia. Donde hablamos de problemas dentro de nuestra comunidad y cómo resolverlos. ¿Qué tipo de información sería mejor difundir a nuestra audiencia, a las personas que escuchan nuestras estaciones de radio y consumen los medios de comunicación? ”, Dijo Reed. La Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho dice que, aunque es difícil precisar de dónde proviene exactamente esta información errónea, dicen que mucha de ella se difunde de boca en boca. “Todavía teníamos algunas personas en la comunidad que son modelos a seguir a quienes se les dio información errónea y luego se malinterpretó. Si publico un informe o publico un anuncio, nuestros oyentes podrían interpretarlo de manera diferente ", dijo Margie González, directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho. El Comité de Campaña del Congreso Demócrata lanzó recientemente un centro de información digital bilingüe para ayudar a identificar la desinformación dirigida a la comunidad Latina. Dado que la mayoría de los oyentes de La Perrona Radio son hispanohablantes, dicen que muchos de sus oyentes creyeron en esta información. Dicen que hicieron todo lo posible para ayudar a combatir este problema. “Iré de frente y definitivamente me aseguraré de hacer mi papel para asegurarme de que las personas obtengan la información en la que confían. Fuentes confiables, cosas verificables, y lo dejaré así ", dijo Reed.

Aunque al comienzo de la pandemia, la comunidad hispana y latina se mostró escéptica, tanto la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho como la estación de radio La Perrona dicen que han notado una disminución en ese escepticismo. “Y este es un gran grupo demográfico muy afectado que se ha visto afectado de manera desproporcionada. Se han dado cuenta de que no es un engaño. Es muy real y es algo con lo que hay que tener cuidado ", dijo Reed.

