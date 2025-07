Tu guía para la Feria del Condado de Canyon 2025: Ganado, atracciones, música country y más

Prev Next Idaho News 6

CANYON COUNTY, Idaho — La Feria del Condado de Canyon traerá cuatro días de exhibiciones de ganado, atracciones de carnaval y presentaciones de música country a Caldwell este verano. El evento anual se realizará del 24 al 27 de julio en The Center, con conciertos de Ian Munsick, Craig Morgan y Jo Dee Messina. La feria 2025 funcionará de 12 p.m. a 11 p.m. diariamente, ofreciendo una mezcla de exhibiciones agrícolas tradicionales y entretenimiento familiar. La Serie de Conciertos Bi-Mart iniciará el jueves con Ian Munsick y Rodney Atkins, seguido de Craig Morgan con Ned LeDoux el viernes. Jo Dee Messina se presentará el sábado con el acto de apertura Cousin Curtiss. Las entradas para los conciertos oscilan entre $40 y $50 y están disponibles en línea. Canyon County Fair El domingo presenta el Festival de la Feria Latino, completando las ofertas culturales del fin de semana. Los visitantes pueden explorar exhibiciones de ganado en todo el recinto ferial, con ovejas, cabras y cerdos en el CWI Show Ring, y exhibiciones de ganado en el Charolais Barn. Las atracciones familiares incluyen un zoológico de mascotas, paseos en ponis y paseos en toro mecánico. El área del carnaval cuenta con grandes atracciones como la rueda de la fortuna, la Zipper y los autos chocones, junto a opciones familiares como un carrusel y un tobogán divertido. Las pulseras de acceso ilimitado a las atracciones están disponibles por $35 de forma anticipada o $45 en el lugar, con varios paquetes de entradas para familias. Las entradas anticipadas de admisión cuestan $6 para adultos y $4 para niños y ancianos, con precios que aumentan a $8 y $6 respectivamente en la entrada. Los niños menores de 5 años entran gratis. El sábado por la mañana se llevará a cabo la Primary Health Fun Run a las 11 a.m., donde los participantes recibirán entrada gratuita a la feria, incluyendo la entrada al concierto de Jo Dee Messina. Se ofrece estacionamiento gratuito en varias ubicaciones alrededor del recinto ferial, con áreas designadas para estacionamiento de personas con discapacidad y ancianos. Las autoridades advierten contra el estacionamiento en propiedad ferroviaria, señalando que los infractores serán remolcados. Para más información, visita el sitio web de la Feria del Condado de Canyon. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

