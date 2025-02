Senador Risch presenta proyecto de ley para terminar con el apoyo federal a las ciudades santuario

Prev Next Andrew Harnik/AP

El Senador de Estados Unidos Jim Risch (R-Idaho) ha presentado la Ley "No Bailout for Sanctuary Cities" (No Rescate para las Ciudades Santuario), que tiene como objetivo cortar los fondos federales para las ciudades santuario - la legislación busca detener el uso de dinero de los contribuyentes en ciudades que brindan beneficios a inmigrantes que están en el país ilegalmente. La propuesta de Risch está en línea con la Orden Ejecutiva del Presidente Trump, "Ending Taxpayer Subsidization of Open Borders" (Terminando con los Subsidios de los Contribuyentes para Fronteras Abiertas), que dirige a las agencias y programas federales a cesar la oferta de servicios financiados por los contribuyentes a cualquier persona en los EE.UU. sin permiso legal. “Las ciudades santuario abusan de los dólares de los contribuyentes y alimentan la crisis de inmigración ilegal,” dijo Risch en el comunicado de prensa. “Mi Ley 'No Bailout for Sanctuary Cities' impide que estas jurisdicciones utilicen fondos federales para dar ayudas directamente a los inmigrantes ilegales.” El proyecto de ley cuenta con el apoyo de varios senadores republicanos, incluidos Mike Crapo (R-Idaho), Steve Daines (R-Mont.), Tim Sheehy (R-Mont.), Eric Schmitt (R-Mo.), Pete Ricketts (R-Neb.), Mike Lee (R-Utah), Jim Banks (R-Ind.), y Cindy Hyde-Smith (R-Miss.). El Representante Nick LaLota (R-N.Y.) ha presentado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes. “Ningún dólar de los contribuyentes debería utilizarse para proporcionar ayudas indebidas a migrantes no ciudadanos o a las ciudades que les ofrecen ventajas financieras no merecidas,” dijo Crapo. “Los recursos federales deberían utilizarse para asegurar las fronteras, no para invitar y alentar la inmigración ilegal.” El Senador Ricketts resaltó preocupaciones de seguridad, afirmando, “Los estados y ciudades santuario que se niegan a hacer cumplir la ley hacen que los estadounidenses sean menos seguros. Este proyecto de ley traería la responsabilidad necesaria a quienes facilitan la inmigración ilegal.” La Ley "No Bailout for Sanctuary Cities" definiría “jurisdicción santuario” como cualquier entidad de gobierno local o estatal que retenga información sobre el estatus de ciudadanía de un individuo frente a las autoridades federales, estatales o locales. También evitaría que estas jurisdicciones reciban fondos federales destinados a beneficiar a los inmigrantes que están en el país ilegalmente. El proyecto de ley ahora se dirigirá al comité para su revisión; si se aprueba, será enviado al pleno de la Cámara para su debate. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

