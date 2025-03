Legisladores de Idaho proponen recopilar el estatus migratorio de estudiantes

Prev Next Idaho News 6

BOISE, Idaho — Una nueva legislación introducida en el Comité de Educación de la Cámara de Representantes de Idaho podría cambiar cómo el estado lleva el registro de la demografía estudiantil. El Proyecto de Ley 382 requeriría que todas las escuelas públicas, incluidas las instituciones de educación superior, recopilen el estatus migratorio y la nacionalidad de los estudiantes en los grados K-12. Luego, los datos se publicarían en el sitio web del superintendente estatal. El representante de Nampa, Steve Tanner, señaló que hay hasta 112,000 personas que viven en el estado y que son nacidas en el extranjero, incluidos refugiados, individuos indocumentados, ciudadanos naturalizados y aquellos con visas de trabajo. "¿Qué tipo de adaptaciones necesitamos hacer y para cuántas personas? ¿De cuántos estudiantes estamos hablando?" dijo Tanner. "Estamos pidiendo añadir solo dos datos a los registros demográficos, y esos son el estatus migratorio y la nacionalidad", dijo Tanner. Tanner dijo que toda la demás información de los estudiantes se mantendría privada. La legislación avanzó en el comité y ahora se presentará en la Cámara.

