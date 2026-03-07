Legisladores de Idaho presentan proyecto para eliminar fondos a comisión hispana gradualmente

BOISE, Idaho — Legisladores de Idaho han presentado una propuesta que eliminaría gradualmente el financiamiento estatal para la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho, mientras la comisión continuaría existiendo.

La propuesta, presentada por el representante Jeff Ehlers, eliminaría gradualmente el apoyo del fondo general para la comisión antes del 1 de julio de 2028. La comisión continuaría operando, pero tendría que depender de financiamiento privado.

El representante Ehlers dijo al Comité de Ingresos y Tributación de la Cámara el jueves que la propuesta surgió de recomendaciones del grupo de trabajo DOGE de Idaho, que revisó programas y gastos del gobierno.

LEER | Idaho DOGE Task Force recommends repealing Medicaid Expansion, defunding Idaho Commission on Hispanic Affairs

El proyecto también eliminaría a la comisión de una lista de organizaciones elegibles para recibir un crédito fiscal estatal por contribuciones caritativas en el impuesto sobre la renta.

El representante Steve Berch cuestionó por qué la legislación eliminaría tanto el financiamiento estatal como la opción del crédito fiscal, señalando que podría dificultar que la comisión recaude fondos.

“Odio usar esta palabra, pero realmente me ofende este esfuerzo específico para hacer mucho más difícil que ciudadanos privados puedan contribuir a la comisión hispana”, dijo Berch en el comité. “No creo que esto pueda justificarse desde un punto de vista financiero y, francamente, tampoco creo que pueda justificarse desde un punto de vista moral”.

En respuesta, el representante Jason Monks dijo que sería más “ofensivo” no permitir más discusión del proyecto antes de tomar una decisión final.

La propuesta surge después de un intento anterior en esta sesión de eliminar completamente la comisión. En enero, la representante Heather Scott presentó un borrador de proyecto que habría eliminado todas las referencias a la comisión de la ley de Idaho y la habría disuelto para el 1 de julio, pero esa medida no avanzó fuera del comité.

El comité finalmente votó el jueves para presentar la legislación, lo que permite que sea impresa y avance para un mayor debate.

