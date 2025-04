La Coalición de Inmunización de Idaho organiza feria de salud comunitaria gratis

Prev Next KRIS file photo.

NAMPA, Idaho — La Coalición de Inmunización de Idaho organizará su cuarta Feria de Salud Comunitaria anual de 10 a.m. a 2 p.m. el sábado 12 de abril en el Centro Comunitario Hispano de Idaho. El evento, que tiene como objetivo promover el bienestar en todo el estado, es gratuito y abierto al público. Ofreciendo vacunas sin costo para individuos calificados desde bebés hasta personas mayores, la feria también incluye varias pruebas de salud, como presión arterial, colesterol, glucosa, visión y acceso a una unidad móvil de mamografía. "Nuestra feria anual reúne a organizaciones locales dedicadas al bienestar integral del cuerpo, creando un evento divertido y atractivo para toda la comunidad. Es una oportunidad para que las familias disfruten de actividades interactivas mientras cuidan convenientemente de sus necesidades de salud rutinarias, todo en un solo lugar", dijo Heather Gagliano, Directora de Operaciones y Educación de la Coalición de Inmunización de Idaho. Las vacunas sin costo están disponibles para niños y adolescentes de 18 años o menos, independientemente del estado del seguro, y adultos sin seguro de 19 años en adelante. Se aconseja a los adultos con seguro que visiten farmacias locales o proveedores de atención médica para actualizar sus vacunas. Entre los servicios de salud y bienestar, las familias también pueden disfrutar de entretenimiento, incluyendo pintura facial, piñatas y actuaciones culturales de grupos de danza locales. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

