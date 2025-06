El gobernador Little anuncia asociación con ICE para transferir inmigrantes tras sentencia de cárcel

Prev Next Julia Demaree Nikhinson/AP

IDAHO — La Policía Estatal de Idaho comenzará a transportar inmigrantes que han cumplido sentencias penales directamente a instalaciones federales de inmigración bajo un nuevo acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. El gobernador Brad Little anunció el jueves que el estado ha firmado un acuerdo con ICE bajo el programa federal 287(g), que permite a las fuerzas del orden estatales y locales realizar funciones específicas de inmigración bajo la supervisión de ICE. El acuerdo autoriza a Idaho a gastar hasta $300,000 para realizar aproximadamente 100 transportes durante el próximo año, enfocándose en individuos que han sido condenados por delitos y que han terminado sus sentencias. "Idaho está haciendo su parte para ayudar a la administración Trump a transportar a criminales extranjeros ilegales peligrosos a las instalaciones de ICE en lugar de liberarlos de nuevo en nuestras comunidades", dijo Little en un comunicado de prensa. "Estas son personas que representan el mayor peligro para las familias de Idaho." El programa operará bajo el Modelo de Ejecución Carcelaria, diseñado para identificar a inmigrantes elegibles para la deportación que han sido arrestados por cargos criminales y mantenidos en instalaciones de detención estatales o locales. La mayoría de los transportes irán a la instalación de detención de ICE en el condado de Jefferson, con opciones para instalaciones fuera del estado para lo que los funcionarios describieron como casos "de alto perfil". "El 287(g) es fundamental para nuestra estrategia de tener la aplicación que necesitamos para abordar realmente las actividades criminales que hemos visto en el terreno", dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. Esta historia fue reportada inicialmente por un periodista y ha sido convertida, en parte, a esta plataforma con la asistencia de IA. Nuestro equipo editorial verifica todos los informes en todas las plataformas para asegurar justicia y precisión.

